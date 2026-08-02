Nowy sezon, twarde lądowanie

Piłkarska kurtyna poszła w górę także w Superscore IV Lidze. Concordia rozpoczęła sezon z mocno odmienioną kadrą, dlatego pierwsze kolejki będą nie tylko walką o punkty, ale również o zgranie.

Inauguracyjne spotkanie dla pomarańczowo-czarnych wiązało się z wyjazdem do Kętrzyna. Tamtejsza Granica, po rozczarowującym poprzednim sezonie, przeszła prawdziwą metamorfozę i już na starcie pokazała, że zmiany nie były jedynie kosmetyką. W Skarbie Kibica Superscore IV Ligi trener Przemysław Łapiński zapowiadał:

– Chcemy grać mądrze w defensywie i agresywnie w ataku. Z tygodnia na tydzień chcemy wyglądać pewniej i zawsze grać o trzy punkty. Pierwszy ligowy sprawdzian pokazał, że nie były to słowa rzucone na wiatr.

Gospodarze zagrali dojrzale, potrafili wykorzystać swoje momenty i po trafieniach Daniela Oracza oraz dwukrotnie Mateusza Skonieczki zainkasowali komplet punktów. Honorowego gola dla Concordii zdobył Remigiusz Lipowski, jednak elblążanie wracają do domu z przekonaniem, że przed nimi jeszcze sporo pracy. Wynik nie musi jednak definiować całego obrazu Concordii. Pomarańczowo-czarni również rozpoczęli nowy rozdział. Granica już na inaugurację zebrała owoce letnich zmian, Concordia na ich efekty będzie musiała jeszcze poczekać. Liczne roszady kadrowe i odmłodzony skład elblążan najwyraźniej wymagają jeszcze czasu oraz cierpliwości. Pierwszy ligowy sprawdzian okazał się jeszcze zbyt wymagający, jednak maraton liczący trzydzieści kolejek dopiero wystartował. Pierwszy zakręt jest już za zawodnikami, ale meta pozostaje jeszcze daleko za horyzontem.

Szansa na rehabilitację nadejdzie już za tydzień. W sobotę, 8 sierpnia, pomarańczowo-czarni zmierzą się z Naki Olsztyn. Początek spotkania o godz. 16. na stadionie przy ul. Krakusa 25. Zespół z Olsztyna zainaugurował sezon remisem 2:2 z Pisą Barczewo.

Granica Kętrzyn - Concordia Elbląg 3:1 (2:0)

bramki: 1:0 - Oracz (15. min.), 2:0 - Skonieczka (34. min.), 2:1 - Lipowski (70. min.), 3:1 - Skonieczka (73. min.)

Concordia: Matyjaszczyk - Drewek, Tomczuk, Bukacki (20’ Kaczorowski), Milanowski (46’ Lipowski), Łychowydko, Mashtalir (88’ Wilczek), Szymański, Głuc, Filipczyk, Łęcki