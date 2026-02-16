O jeden skok od medalu

Niezwykle emocjonujący przebieg miała rywalizacja w skoku wzwyż na Mistrzostwach Polski w lekkiej Atletyce do lat 20. Zawodnik elbląskiego Truso Bartosz Rokoszny pobił swój rekord życiowy i uplasował się na czwartym miejscu.

W weekend w Rzeszowie odbywały się Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce do lat 20. Z elbląskiego punktu widzenia najciekawiej wyglądała rywalizacja w skoku wzwyż z udziałem zawodnika elbląskiego Truso – Bartosza Rokosznego.

Elblążanin rywalizację rozpoczął od próby 1,85 metra, którą pokonał za drugim podejściem. Ten sam rezultat uzyskał Jakub Protasiewicz z OŚ AZS Poznań. Wspominamy o tym nie bez przyczyny, bo to z Poznaniakiem skoczek Truso stoczył niezwykle emocjonującą walkę o medal.

Kolejną wysokość 1,89 metra obaj zaliczyli za pierwszym razem. Potem poprzeczka zawisła na wysokości 1,93 metra. I jak się miało później okazać, to była decydująca wysokość. Jakub Protasiewicz pokonał ją za drugim podejściem, Bartosz Rokoszny – za trzecim.

Następną wysokość 1,97 metra obaj pokonali za trzecim razem. I w tym momencie w rywalizacji zostało już tylko czterech zawodników. Poprzeczka na wysokości 2 metrów była już za wysoko – obaj próbowali trzy razy i trzy razy ją strącili.

Wynik 1,97 metra jest nowym rekordem życiom Bartosza Rokosznego – rzeszowskie mistrzostwa zakończył na czwartym miejscu. Wygrał Dominik Zdrajkowski z wynikiem 2,06 przed Michałem Boczkowskim-Lesiakiem, który skoczył 2,03 metra. Oboje reprezentują MKS Aleksandrów Łódzki. Na trzecim miejscu uplasował się Jakub Protasiewicz.

Trenerem Bartosza Rokosznego jest Aleksandra Wondzińska.