OE: Przed nami historyczny mecz

Już w niedzielę 21.09 o godzinie 15:00 Olimpia Elbląg zmierzy się z Legią II Warszawa. Mecz ten będzie odbywał się na głównym stadionie Legii przy Łazienkowskiej 3, co sprawi, że na pewno czeka nas niesamowita atmosfera, szczególnie że nasze kluby od kilkudziesięciu lat łączy przyjaźń.

Stowarzyszenie kibiców Olimpii Elbląg organizuje na ten mecz podróż pociągiem specjalnym. Zapisy trwają od poniedziałku do środy w sklepie kibica Olimpijczyk - 12-Lutego 23C, w godzinach 11.00 – 17.00. Cena: 150 zł (przejazd + bilet na mecz). Filmik promujący wyjazd: https://fb.watch/C6u46MSBc7/

Mateusz Kosiński, Stowarzyszenie Kibiców Olimpii Elbląg