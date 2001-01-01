Olimpiada w Elblągu

Brydż sportowy w Hali Sportowo-Widowiskowej w Elblągu oraz piłka ręczna kobiet w hali przy ul. Kościuszki. Te dyscypliny będzie gościł Elbląg na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach halowych, które odbędą się w 2027 r. Województwo warmińsko-mazurskie jest gospodarzem imprezy.

Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało województwu warmińsko-mazurskiemu organizację Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych. Przypomnijmy, żen OOM to zawody o randze Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych.

W Elblągu planowane jest rozegranie turnieju brydża sportowego oraz rywalizacji dziewcząt w piłce ręcznej. Oprócz tego w naszym województwie zostaną rozegrane turnieje w następujących dyscyplinach: badminton, gimnastyka sportowa, judo kobiet i mężczyzn, piłka ręczna mężczyzn, siatkówka kobiet i mężczyzn, szermierka, zapasy kobiet w stylu wolnym i klasycznym(Olsztyn), boks kobiet i mężczyzn (Kętrzyn), szachy (Bęsia, gmina Kolno), taekwondo olimpijskie (Morąg), tenis stołowy (Ostróda), zapasy mężczyzn w stylu wolnym (Giżycko), zapasy mężczyzn w stylu klasycznym (Lubawa).

Koszt zawodów nie jest jeszcze znany.

- Konkurs na organizacje Olimpiady Młodzieży w sportach halowych w 2027 r. zostanie ogłoszony w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W chwili obecnej nie został jeszcze wyłoniony realizator, ale zakładamy, że będzie to stowarzyszenie interdyscyplinarne z dużym doświadczeniem organizacyjnym i merytorycznym. Przebieg zawodów w poszczególnych sportach realizowany będzie pod nadzorem przedstawicieli właściwych polskich związków sportowych – wyjaśnia Tomasz Grabowski z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Władze Elbląga w sprawie organizacji OOM w naszym mieście nie mają jeszcze dla nas szczegółowych informacji.

- Kiedy będziemy znać szczegóły, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy - taką odpowiedź otrzymaliśmy z Biura Prezydenta Elbląga.

Ogólnopolska Olimpiada w sportach halowych odbywa się co roku. W tym roku gospodarzem zawodów było województwo podlaskie. W przyszłym sportowców halowych gościć będzie Łódzkie.