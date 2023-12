Olimpijczyk w ePucharze Polski

kadr z kanału YT TV Olimpia

3 zwycięstwa i 3 porażki – tak wygląda bilans Pawła Gajcego w pierwszej rundzie ePucharu Polski w grze EA Sports FC 24. Niestety nie wystarczyło to do awansu do dalszej fazy rozgrywek.

19 grudnia reprezentanci klubów piłkarskich rywalizowali w pierwszym etapie ePucharu Polski. Gracze rozgrywali swoje mecze grając reprezentacją Polski w grze EA Sports FC 24. Olimpię reprezentował Paweł „LySy” Gajcy. Elblążanin wywalczył sobie prawo reprezentowania żółto-biało-niebieskich podczas turnieju eliminacyjnego, który odbył się w Gaming Roomie w niedzielę 17 grudnia. W elbląskich eliminacjach wzięło udział 37 zawodników. W emocjonującym finale uczeń II Liceum Ogólnokształcącego pokonał rywala 3:2 i 5:3 i tym samym wygrał rywalizację. Oprócz karnetu na rundę wiosenną na trybunę VIP gracz zyskał prawo reprezentowania Olimpii w kwalifikacjach Orlen ePucharu Polski. Te odbyły się 19 grudnia. Olimpijczyk wygrał trzy mecze (5:3 z ESV Żubry Lublin, 7:4 z Olimpią Grudziądz, 10:1 z LZS Trębaczów), trzy spotkania zakończyły się porażką (5:7 z Lotnikiem Turbią, 6:9 z Koroną Kielce oraz 3:5 z ŁKS-em Łódź). Niestety, takie wyniki nie pozwoliły na awans do kolejnej rundy i elblążanin zakończył udział w rozgrywkach.

SM