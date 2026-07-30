Olimpijka z Paryża powalczy o złoto w Elblągu

Przed nami absolutne święto sportu. W ten weekend Elbląg stanie się europejską stolicą triathlonu! Na starcie Mistrzostw Europy w triathlonie na dystansie sprinterskim zobaczymy zawodników z europejskiej czołówki, w tym olimpijkę z Paryża Roksanę Słupek.

Najbliższy weekend w Elblągu będzie należał do triathlonistów. W piątek i sobotę zawodowcy zmierzą się w Mistrzostwach Europy na dystansie sprinterskim, z kolei w niedzielę (2 sierpnia) amatorzy powalczą w Garmin Iron Triathlon. Na listach startowych Mistrzostw Europy znaleźli się reprezentanci 30 krajów, w tym cała europejska czołówka. Warto zwrócić uwagę na reprezentantkę Polski – Roksanę Słupek, 13. zawodniczkę ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

Dwa lata temu wydawało się, że Roksana Słupek dokonała niemożliwego, we wspaniałym stylu uzyskując kwalifikację na igrzyska olimpijskie. W Paryżu w 2024 roku była 13., co jest najlepszym wynikiem w historii osiągniętym przez polskich triathlonistów na igrzyskach. Rok później doszło do tragedii – podczas etapu kolarskiego w zawodach w Hamburgu została wepchnięta na barierki i złamała łopatkę. Po 10 miesiącach rehabilitacji i walki z depresją w tym roku wróciła do startów.

I wróciła z przytupem. 9 maja zajęła trzecie miejsce w Pucharze Europy we włoskim Caorle. A to był dopiero początek... W czerwcu na Mistrzostwach Europy w triathlonie na dystansie olimpijskim (1,5 km pływania, 40 km jazdy na rowerze, 10 km biegu) zajęła czwarte miejsce, tracąc do pierwszej na mecie Lisy Tertsch (Niemcy) zaledwie 18 sekund. Polka trasę ukończyła w czasie 2:01:14. Triathlonistka nie ukrywa, że chce awansować na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. W rankingu olimpijskim Polka jest na 14. miejscu, a w rankingu światowym zajmuje 30. lokatę.

Tydzień temu Roksana Słupek zajęła 14. miejsce podczas zawodów serii WTCS w Londynie na dystansie sprinterskim. Trasę pokonała w czasie 56 minut i 54 sekund.

Polskiej olimpijce będzie można kibicować podczas piątkowych (31 lipca) Mistrzostw Europy w triathlonie na dystansie sprinterskim (750 metrów pływania, 20 km jazdy na rowerze i 5 km biegu). Nie da się ukryć, że jest jedną z głównych faworytek elbląskich zawodów.

— Nie będę ukrywać, że mam trochę problemów prywatnych, które zajmują moją głowę — mówiła Roksana Słupek na konferencji prasowej przed Mistrzostwami Europy. — Sport jest tak piękną sferą życia, która uczy odporności psychicznej. Chcę wykorzystać to, co wypracowałam na treningach. Zauważam, że wcale nie muszę być w swojej topowej formie, aby walczyć o wysokie lokaty. Nie skupiam się na wyniku, raczej chcę pokazać dobry triathlon. Może być ciężko, bo nawet tydzień nie minął od mojego ostatniego startu na zawodach w Londynie.

W elbląskich zawodach wystartuje też Magdalena Sudak (26. na Mistrzostwach Europy), Matylda Wojakiewicz (30. na ME) i Zuzanna Sudak (42. na ME). Rywalizacja kobiet w kategorii Elite rozpocznie się w piątek (31 lipca) o godz. 16:50.

Maciej Bruździak (fot. SM)

Wśród mężczyzn warto zwrócić uwagę na start Macieja Bruździaka. To nie jest przypadkowa postać – w 2024 roku zdobył cztery mistrzostwa Polski w triathlonie na czterech różnych dystansach. W ubiegłym roku wywalczył brązowy medal na Halowych Mistrzostwach Świata w Londynie na dystansie supersprinterskim. |Start rywalizacji mężczyzn zaplanowano na godz. 19:15.

— Myślę, że to mogą być bardzo ciekawe zawody. Zdecydowanie więcej nawrotek, kostki brukowej, ciasnych zakrętów — mówił Maciej Bruździak, który w Elblągu startował już kilka lat temu podczas zawodów Garmin Iron Triathlon. — Rzadko widzi się taką trasę na zawodach. Widać, że ktoś się postarał, żeby była wymagająca.

Wcześniej w piątek (31 lipca) rywalizować będą juniorzy i młodzieżowcy do lat 23. Na sobotę (1 sierpnia) przewidziano rywalizację sztafet mieszanych (mix). Warto przyjść, gdyż ta konkurencja odbędzie się w formacie olimpijskim. Skład polskiej sztafety poznamy w sobotę po rywalizacji indywidualnej.

— Roksana Słupek startuje z pierwszym numerem startowym, Maciej Bruździak z czwartym, oboje są wymieniani wśród faworytów zawodów — mówił Paweł Młynarczyk, prezes Polskiego Związku Triathlonu. — Nasza sztafeta kilka tygodni temu była 10. na Mistrzostwach Świata w Hamburgu. To daje nadzieję na dobry start w sobotę. Dawno tak dobrze nie mieliśmy w polskim triathlonie jak obecnie.

Program zawodów:

31 lipca

9:50 – start juniorek

12:30 – start juniorów

14:00 – ceremonia medalowa juniorów

16:50 – start kobiet U23 i Elite

19:15 – start mężczyzn U23 i Elite

20:45 – ceremonia medalowa U23 i Elite

1 sierpnia

9:00 – start sztafety mieszanej juniorów

12:30 – start sztafety mieszanej Elite/U23

14:45 – ceremonia medalowa

Start i meta zlokalizowana jest przy placu katedralnym w Elblągu.