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Wyłudzili metodą „na blik” prawie 800 tysięcy złotych

 Elbląg, Wyłudzili metodą „na blik” prawie 800 tysięcy złotych
(fot. Mikołaj Sobczak, archiwum portEl.pl)

Przez pól roku zorganizowana grupa przestępcza pod kierownictwem Alberta C. mała wyłudzić w całym kraju metodą „na blik” prawie 800 tysięcy złotych. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Elblągu.

Albert C. jest podejrzany o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, zajmującą się oszustwami m.in. tzw. metodą „na blik” oraz praniem brudnych pieniędzy. Został aresztowany przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim w styczniu 2026 roku, Sąd Okręgowy w Elblągu przedłużył ten areszt właśnie do 24 października.

- Prowadzone przeciwko Albertowi C. śledztwo dotyczy oszustw internetowych z wykorzystaniem kodów BLIK. Członkowie grupy przestępczej posługując się dedykowanym do tego programem informatycznym typu „Bot” oraz jednym z komunikatorów internetowych, przekazywali wyłudzone w wyniku oszustw internetowych kody BLIK innym członkom grupy zajmującym się ich monetaryzacją w bankomatach, przy czym proces przekazywania tych danych oraz wyłudzania wypłat od pokrzywdzonych był w pełni zautomatyzowany informatycznie. Aplikacja „Bot” oraz komunikator internetowy służyły do „profesjonalnego” zarządzania dystrybucją kodów BLIK, ustalania dyżurów pod bankomatami, rezerwowania kodów przez tzw. „runnerów – wybieraków”. Stworzony system dawał także możliwość kontroli finansowej nad podejmowanymi działaniami, w tym nad podziałem zysków, a nadto zabezpieczał członków grupy przed nadużyciami finansowymi ze strony nielojalnych członków grupy (system wpłat kaucji gwarancyjnych) – informuje prok. Tomasz Jurewicz, który zastępuje obecnie rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

W grupie przestępczej występował podział ról na osoby zajmujące się wyłudzaniem kodów BLIK, operatora „Bot”-a oraz osoby wypłacające środki finansowe pochodzące z oszustw (tzw. runnerzy, wybieraki oraz cashouterzy). Wśród nich były też osoby nieletnie.

- Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że grupa funkcjonowała od lipca 2025 do stycznia 2026 roku i zrealizowała co najmniej 995 wyłudzonych kodów BLIK, na łączną sumę co najmniej 792 231 złotych. W toku śledztwa pozyskano szereg opinii biegłych z zakresu teleinformatyki i cyberprzestępczości, a także dane od Polskiego Systemu Płatności dotyczące banków, w których pokrzywdzeni generowali kody BLIK. Uzyskane w tej drodze informacje pozwoliły na uchylenie tajemnic bankowych w kilkunastu bankach, co z kolei umożliwiło przekazanie przez nie danych personalnych i adresowych pokrzywdzonych w sprawie osób – dodaje prokurator Jurewicz.

Prokuratura i policja pracują nad ustaleniem tożsamości osób dokonujących oszustw internetowych (tzw. workerów), które wprowadzały do „Bot”, a także tych, które wyłudzone kody BLIK monetyzowały. Zabezpieczają też mienie pochodzące z dokonanych przestępstw. Prowadzone są także czynności zmierzające do ustalenia tożsamości wszystkich pokrzywdzonych w sprawie osób, które niejednokrotnie nie zgłaszały organom ściągania oszustw na ich szkodę.

Śledztwo zostało zlecone do prowadzenia Zarządowi w Olsztynie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Podejrzanym w tej sprawie grozi kara od 6 miesięcy do 15 lat pozbawienia wolności.

- Prokuratura apeluje o zwracanie szczególnej uwagi na autoryzację osób na rzecz których mają być realizowane płatności przy użyciu funkcjonalności BLIK – przestrzega prokuratura.


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A moim zdaniem...
  • Jeśli na nierentowne górnictwo węgla kamiennego, z podatków przymusowo zabieranych Polakom, dopłacamy 25 mln zł dziennie, a pieniądze zasilają kabzę cwaniaków, to państwo tłumaczy to tym, że "górnicy wywalczyli sobie te pieniądze na mocy umowy społecznej". Jeśli ktoś emerytkę zrobi metodą na wnuczka, to państwo nie wytłumaczy tego tym, że "wnuczek" zawarł z tą panią umowę społeczną uwzględniającą międzypokoleniowy transfer kapitału. A teraz na poważnie: dlaczego codziennie jestem okradany na podatkach i rachunkach za prąd, a pieniądze trafiają do związkowców górniczych, a żadna partia i żadne instytucje nic z tym nie zrobią? Dlaczego jestem legalnie okradany, a ukradzione mi pieniądze trafiają do ludzi, którzy wyłącznie generują straty i niszczą gospodarkę? Chory kraj, chorych ludzi! Dalej głosujcie na socjalistyczno-etatystyczne miernoty, niszczące Polskę!
  • @Beka - Daj cynk na kogo głosować.
  • Demagogia. Jak idziesz zgłosić włamanie na swoje konto Messenger i oszustwo na BLIK dostajesz odpowiedź. Nie przyjdą Ci co Pani blik wysłali.
  • @Beka - A kto mądrusiu zatrzyma ten proceder? Może znasz odpowiedź. Jest taki kraj - mocarstwo nr 1 - gdzie ubezpieczenie zdrowotne jest dobrowolne gdzie do szpitala nie pójdziesz albo wyjdziesz z fakturą za kilka / kilkanaście tysięcy USD.
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