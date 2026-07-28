Budynki przy Orlej do wyburzenia

Władze miasta szukają chętnego do kupna nieruchomości przy u. Orlej 3 i 3a. To budynki mieszkalne przeznaczone do wyburzenia ze względu na ich katastrofalny stan techniczny. Nabywca będzie zobowiązany do dokonania rozbiórki i ponownej zabudowy tej działki.

Budynki znajdują się u zbiegu ul. Orlej i Szańcowej, na działce o powierzchni prawie 600 m kw. Władze miasta podały wartość nieruchomości w wysokości zaledwie... 140 tys. zł (sprzedaż tej nieruchomości zwolniona jest z VAT). Dlaczego?

- W związku z tym, iż istniejące na nieruchomości budynki znajdują się w katastrofalnym stanie technicznym i kwalifikują się do rozbiórki - a zgodnie z operatem szacunkowym rzeczoznawcy majątkowego - koszt rozbiórki zabudowy osiągnie lub przekroczy wartość odzyskanych materiałów budowlanych, wyceniono tylko grunt bez zabudowań – informują władze Elbląga w ogłoszeniu przetargowym,

Przetarg zaplanowano na 24 sierpnia w Urzędzie Miejskim. Nieruchomość nie jest zadłużona, jest za to objęta służebnościami, związanymi z przebiegiem różnego rodzaju sieci.

- Z uwagi na katastrofalny stan techniczny budynków nabywca nieruchomości własnym staraniem na własny koszt dokona ich rozbiórki. Usytuowanie budynków powoduje, że rozbiórka wymagać będzie uzyskania decyzji administracyjnej, tj. pozwolenia na rozbiórkę poprzedzoną opracowaniem dokumentacji technicznej i uzgodnieniami w zakresie prac remontowych i zabezpieczających budynek przy ul. Orlej 4, z zarządcą tego budynku – informują urzędnicy.

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do rozpoczęcia zabudowy do 31 grudnia 2029 r. i jej zakończenia do 2032 r. Działka zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową i usługową.

fot. Anna Dembińska