Internetowa petycja: Większa rola dla Elbląga

Koniec z dominacją Olsztyna? W Internecie zbierane są podpisy pod wnioskiem o formalne wzmocnienie pozycji Elbląga na Warmii i Mazurach.

Pomysł utworzenia w Elblągu drugiego ośrodka wojewódzkiego w województwie warmińsko-mazurskim od czasu do czasu wraca do debaty publicznej. Warto przypomnieć, że dwa równorzędne ośrodki władzy pomyślnie funkcjonują w województwie lubuskim (Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra) oraz kujawsko-pomorskim (Bydgoszcz i Toruń). Tymczasem w naszym regionie, w wyniku reformy administracyjnej z 1999 roku, Olsztyn przejął pełnię władzy i od lat nie zamierza się nią dzielić.

W Internecie pojawiła się nowa petycja dotycząca przekształcenia Elbląga w drugie centrum administracyjne województwa. Autorzy wnioskują o ulokowanie w naszym mieście siedzib wybranych jednostek wojewódzkich, organizowanie tu regularnych posiedzeń sejmiku oraz przeniesienie części procesu decyzyjnego dotyczącego całego regionu.

Tomasz Rzepka, autor petycji, apeluje do Sejmiku oraz Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o przygotowanie i uchwalenie odpowiedniej rezolucji, a także o wystąpienie do władz centralnych z wnioskiem o nadanie Elblągowi formalnej roli drugiego ośrodka wojewódzkiego.

„Dla mieszkańców nie jest to spór o prestiż, lecz o codzienne skutki zaniedbanego układu rozwoju. Gdy urząd, usługa albo inwestycja są oddalone od Elbląga, rośnie czas dojazdu, trudniej załatwiać sprawy na miejscu, a lokalny potencjał gospodarczy i społeczny jest słabiej wykorzystywany. Jeśli nic się nie zmieni, Elbląg nadal będzie przegrywał w rywalizacji o miejsca pracy, urzędy, projekty i zainteresowanie inwestorów.” - czytamy w petycji. - „To propozycja oparta na równowadze, a nie na rywalizacji: silny Elbląg oznacza silniejsze całe województwo. Jeśli chcemy sprawiedliwszego rozwoju regionu, trzeba zacząć od decyzji, które rozkładają go bardziej równomiernie i dają mieszkańcom Elbląga realny udział w zarządzaniu sprawami województwa.”

Obecnie z urzędów o charakterze wojewódzkim w naszym mieście działają jedynie Delegatura Urzędu Wojewódzkiego oraz Biuro Regionalne Urzędu Marszałkowskiego. Lokalni politycy na razie niechętnie rozmawiają o koncepcji podniesienia rangi Elbląga. Władze miasta skupiają się bowiem na tworzeniu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zalewu Wiślanego, zrzeszającego samorządy ze wschodniej części dawnego województwa elbląskiego.

Pod petycją można podpisać się w tym miejscu. Naszych Czytelników zapraszamy do kulturalnej i merytorycznej dyskusji w komentarzach: Czy Elbląg powinien być drugą stolicą województwa? Jak Waszym zdaniem można skutecznie wzmocnić pozycję naszego miasta?