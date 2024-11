Oni chcą do Rady Sportu

16 kandydatów będzie ubiegać się o sześć miejsc w Radzie Sportu. Władze miasta nie chciały nam podać ich nazwisk. Ustaliliśmy je więc sami.

Przypomnijmy: 24 października prezydent Elbląga z dumą ogłosił, że sześciu z dwunastu członków nowej Rady Sportu wybiorą prezesi elbląskich klubów sportowych spośród kandydatów zgłoszonych przez kluby. Termin zgłoszeń kandydatów minął 7 listopada.

8 listopada rankiem zadzwoniliśmy do Biura Prasowego Urzędu z prośbą o przesłanie listy kandydatów, jednak jej nie dostaliśmy. Dlaczego? Oficjalnego wytłumaczenia też nie dostaliśmy. Co prawda „głosowanie jest anonimowe i odbywa się na kartach do głosowania“ (możemy przeczytać w załączniku do zarządzeniu prezydenta), ale chyba nie aż tak anonimowe, żeby utajnić nawet nazwiska kandydatów.

Jedyne, co dostaliśmy z ratusza, to lista klubów, które zgłosiły swoich kandydatów. Z dodatkową zagadką: jeden z tych klubów zgłosił swojego kandydata po terminie i nie został dopuszczony do głosowania. Który? Tego też władze miasta nie ujawniają.

Podzwoniliśmy po klubach i udało się ustalić listę kandydatów:

- Jan Bazukiewicz, zgłoszony przez KS Orzeł, prezes klubu

- Sebastian Drewek, zgłoszony przez MMKS Concordia, prezes klubu

- Aleksander Klonowski, zgłoszony przez KS Basketball, prezes klubu

- Hieronim Kozakiewicz, zgłoszony przez KSW Tygrys, prezes klubu

- Miłosz Kulawiak, zgłoszony przez EKS Start, prezes klubu

- Tomasz Orzechowski, zgłoszony przez ZKS Olimpia, członek zarządu klubu

- Grzegorz Rajkowski, zgłoszony przez LUKS PC Meyer, trener

- Witold Rogoz, zgłoszony przez Stowarzyszenie Sztuk Walki „Fighter”, prezes klubu

- Wojciech Samulewski, zgłoszony przez MKS Truso, prezes klubu

- Leszek Wilk, zgłoszony przez UKS „Olimpia Judo“, trener

- Henryk Wojciechowski, zgłoszony przez EKS Mlexer, prezes klubu

- Krzysztof Wojtaszek, zgłoszony przez IKS Atak, trener

- Paweł Zabłocki, zgłoszony przez UKS Wikingowie, sekretarz klubu

- Apoloniusz Zachara, zgłoszony przez Elbląski Klub Karate Kyokushin, sensei (trener)

- Wojciech Załuski, zgłoszony przez UKS Silvant Kajak, prezes klubu

- Grzegorz Żak, zgłoszony przez Akademię Młodego Piłkarza El-Futbol, wiceprezes klubu

Kandydatura zgłoszona przez Elbląski Szkolny Związek Sportowy wpłynęła po terminie i nie została dopuszczona pod głosowanie. Wybory potrwają 14 dni, czynne prawo wyborcze przysługuje prezesom elbląskich klubów sportowych, także tym, którzy nie zgłosili swojego kandydata.

Przypomnijmy, że z „puli prezydenta“ członkami Rady Sportu będą: Hanna Szuszkiewicz, była piłkarka ręczna Startu Elbląg, obecnie dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Sportowych, Marcin Florek, były triathlonista, współwłaściciel firmy LaboSport organizującej zawody sportowe, Marek Kucharczyk, były tancerz, obecnie dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Tomasz Woźny, prezes Integracyjnego Klubu Sportowego Atak Elbląg, Przemysław Zamojski, koszykarz 3x3 i 5x5 (obecnie gra w drugoligowym Basketballu Elbląg), dwukrotny uczestnik igrzysk olimpijskich w koszykówce 3x3, dr nauk medycznych Mateusz Karnia, adiunkt na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Naszych Czytelników prosimy o wpisywanie w komentarzach, kogo z kandydatów widzieliby w nowej Radzie Sportu. Mile widziane merytoryczne uzasadnienia.