Osłabiony Elbasket przegrywa w Gdyni

Bez większości swoich liderów Elbasket zmierzył się dziś (8 listopada) w Gdyni z miejscową Gdyńską Akademią Koszykówki. Rywale okazali się mało gościnni i elblążanie z „miasta z morza” wracają tylko z jednym punktem.

Mecz w Gdyni elblążanie zaczęli dość nietypową piątką: Kacper Szuszkiewicz, Kacper Jastrzębski, Tomasz Szarszewski, Radosław Świdziński i Jarosław Jakubów. Przemka Zamojskiego w składzie nie było. Kolejny z liderów elbląskiego zespołu: Mateusz Stawiak zaczął mecz na ławce. Ostatecznie całe spotkanie obserwował z ławki. Zapowiadał się ciężki mecz.

Starcie rozpoczął Aleksander Klonowski rzutem „za trzy” - celnym. Pięć pierwszych minut przebiegało pod znakiem walki punkt za punkt. Potem gospodarze punktowali już dużo lepiej i pierwsze 10 minut wygrali 27:18.

W drugiej kwarcie gospodarze powiększyli swoje prowadzenie o kolejne pięć punktów. W elbląskiej drużynie warto wspomnieć o bombardującym z dystansu kosz rywali Kacprze Szuszkiewiczu, który w pierwszej połowie trafił pięć (na osiem prób) trójek ani na sekundę nie schodząc z parkietu. Najlepszym podsumowaniem pierwszych 20 minut będzie 13 trafionych przez elblążan rzutów z gry (na 34 próby); rywale trafili 21 prób na 40.

Po przerwie elblążanie zaczęli odrabiać straty. Najpierw Dominik Pawlak 2 razy celnie po dwa, potem Kacper Jastrzębski dorzucił dwa oczka i elblążanie przegrywali tylko 8 punktami. Dość długo mogło się wydawać, że podopieczni Arkadiusza Majewskiego są na dobrej drodze do zmniejszenia strat. Ostatnie trzy minuty Elbasket przegrali jednak 4:9 i na tablicy wyników widniało 72:57 dla gdyńskiej drużyny.

Ale elblążanie nie zamierzali składać broni. Czwarta kwarta miała szalony przebieg Początek to 9:0 dla Elbasketu w cztery minuty. I tylko 6 oczek do odrobienia. Niestety, gdynianie zaczęli trafiać i wrócili do kilkunastu punktów przewagi. Zryw elblążan w ostatnich minutach pozwolił dojść rywali na 8 punktów na minutę przed końcem. W końcówce rywale rzucili 4 punkty i ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem Gdyńskiej Akademii Koszykówki 89:77.

Double – double zaliczył Kacper Jastrzębski z 26 punktami i 15 zbiórkami. Kacper Szuszkiewicz na parkiecie biegał całe 40 minut i mecz zakończył z 17 punktami.

Następnej kolejce (15 listopada) Elbasket podejmie w Elblągu AZS UMK Transbruk Toruń.

Port Gdynia GAK Gdynia – Energa Basketball Elbląg 89:77 (27:18, 26:21, 19:18, 17:20)

Elbasket: Jastrzębski 26 (2), Szuszkiewicz 17 (5), Pawlak 16, Świdziński 5 (1), Szarszewski 0, Konecko 5 (1), Klonowski 3 (1), Bałabuch 3, Jakubów 2, Glaner 0