Dawno temu w Elblągu… dewastowano ogrodzenia

- W dniach 8, 10 i 12 stycznia w Resursie Mieszczańskiej wykłady wygłosi profesor G. Amberg z Berlina. W czwartek będzie to wykład pt. „Dźwięk i muzyczne tony”, w sobotę „Ciepło i utrzymywanie energii”, a w poniedziałek „Nowinki i nowości na temat elektryczności”. Wykładowca odwiedził już nasze miasto w 1895 roku, kiedy to także wygłosił wykłady, który spotkały się z pozytywnym przyjęciem publiczności - pisała prasa w 1903 roku. O czym jeszcze?

Kradzież na Starym Rynku

W poniedziałkowy wieczór robotnikowi Gotfrydowi W. zamieszkałemu przy ulicy Panieńskiej (niem. Fischer Vorberg) ukradziono z kieszeni marynarki 11 marek. Zdarzenie miało miejsce na Starym Rynku (niem. Alter Markt). Podejrzanym w tej sprawie jest robotnik, który towarzyszył tego dnia Gotfrydowi W. Zwrócił na siebie uwagę, ponieważ zaczął wydawać spore kwoty pieniędzy (AZ, czwartek, 08.01.1903 r.).

Fatalny rok dla przesądnych

Fatalnym rokiem okaże się rok 1903 dla ludzi przesądnych. Trzy dni świąteczne wypadną w tym roku trzynastego danego miesiąca. Stanie się to w lutym, w marcu i w listopadzie. W roku 1902 tylko jeden dzień świąteczny wypadł trzynastego, a mianowicie w czerwcu (AZ, niedziela, 11.01.1903 r.).

Teatralny występ na cele budowy kościoła na Zawadzie

Kameruńska grupa teatralna wystawiła wczoraj w Resursie Mieszczańskiej sztukę teatralną połączoną z koncertem i tańcami. Wydarzenie zostało zorganizowane na cele budowy kościoła na Zawadzie (niem. Pangritz Kolonie). Trochę tajemniczo brzmiąca nazwa: „Kameruńska grupa teatralna” wbrew oczekiwaniom nie przyciągnęła wystarczającej liczby widzów […]. Wieczór miał harmonijny przebieg i zakończył się tańcami (AZ, wtorek, 13.01.1903 r.).

Dewastacje płotów przy Zewnętrznej Grobli św. Jerzego

Od czasu, gdy Zewnętrzna Grobla św. Jerzego (niem. Aeusserer Georgendamm) została skanalizowana, brutalna banda sieje tam spustoszenie, niszcząc ogrodzenia sąsiednich posesji. Jak udało się ustalić, nie tylko całe listwy w starszych ogrodzeniach zostały wyłamane, nie oszczędzono także nowych płotów. Mimo wzmożonej obserwacji przez właścicieli posesji nie udało się ustalić, kto jest sprawcą tych dewastacji i sprawić, by został on ukarany (AZ, wtorek, 13.01.1903 r.).

Nowa przyjaciółka

Wczoraj pewna młoda dama wdała się na tutejszym dworcu w pogawędkę z dotąd jej nieznaną nienagannie wyglądającą kobietą. Po krótkiej rozmowie wydawało jej się, jakby znała tę kobietę od lat i przekazała jej spora sumę pieniędzy z prośbą, by ta kupiła jej bilet do Królewca (niem. Koenigsberg) w okienku biletowym. Czekała i czekała jednak na nią na darmo. Nowo zdobyta „przyjaciółka” w łatwy sposób wykorzystała sytuację i zniknęła ze zdobytymi pieniędzmi (AZ, środa, 14.01.1903 r.).

Wykolejenie pociągu w Bogaczewie

Do wykolejania lokomotywy doszło dziś na sąsiedniej stacji kolejowej w Bogaczewie (niem. Gueldenboden). Lokomotywa jadąca z elbląskiego dworca wykonując tam manewry najechała na tępy przedmiot, który rzekomo umieścił tam na torach jeden z pracowników zatrudnionych przy budowie systemów bezpieczeństwa, w wyniku czego wykoleiła się. Aby podnieść lokomotywę, trzeba było zamówić wagon z wyposażeniem pomocniczym z warsztatu w Królewcu. Ponieważ do wykolejenia doszło na bocznym torze, nie było zakłóceń w ruchu tranzytowym (AZ, środa, 14.01.1903 r.).

Kradzież pudełka z pieniędzmi

Pośrednikowi handlowemu z Elbląga nazwiskiem Siedowski ukradziono w niedzielę pudełko z pieniędzmi, w którym przechowywał on 21 lub 22 marki w gotówce. Podejrzenie o kradzież padło wprawdzie na dwoje młodych ludzi, jednak przeszukanie ich nie przyniosło zamierzonego rezultatu (AZ, środa, 14.01.1903 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.