Ósma porażka koszykarzy

Zawodnicy Energi Basketball Elbląg ponieśli kolejną porażkę w rozgrywkach II-ligowych. Dziś (15 listopada) drużyna Arkadiusza Majewskiego przegrała w Toruniu z tamtejszym AZS UMK Transbruk 74:103.

Gospodarz spotkania wygrał do tej pory aż siedem meczów i był faworytem w starciu z Elblążanami.

Przyjezdni rozpoczęli rywalizację w Toruniu nieźle, dwa celne rzuty oddał Dominik Pawlak, punktował też Andreja Atanasov i Elbasket minimalne prowadził. Gdy rzuty wolne skutecznie wykorzystał Piotr Prokurat, tablica wyników wskazywała 8:5. Rywal zaraz jednak wyrównał i w szybkich czasie zbudował przewagę. Torunianie zdobyli aż siedemnaście punktów z rzędu, a Elblążanie razili nieskutecznością. W końcu za trzy trafił Kacper Jastrzębski i od tego czasu przyjezdni częściej trafiali do kosza, jednak nie byli w stanie zmniejszyć dystansu do rywala. Po 10 minutach gry tablica wyników wskazywała 36:19.

Drugą kwartę otworzył najskuteczniejszy w szeregach Elbasket Kacper Jastrzębski. Ta część meczu była już bardziej wyrównana, jednak Elblążanie nie mogli znaleźć sposobu na zmniejszenie dystansu do AZS, a wręcz przeciwnie przewaga miejscowych urosła do 22 oczek. Pierwsza połowa meczu zakończyła się wynikiem 59:36.

Po zmianie stron do kosza trafiał Kacper Jastrzębski i Dominik Pawlak, a gdy za trzy punktował Piotr Prokurat, dystans zmalał do siedemnastu oczek. Jak się później okazało Elblążanie byli w tej części meczu skuteczniejsi od rywala, bo wygrali ją stosunkiem 21:17.

Przewaga Torunian nadal była jednak bardzo wysoka i trudno było się spodziewać, że naszej drużynie uda się chociażby doprowadzić do wyrównania. Na kolejne punkty Elblążan musieliśmy czekać dość długo, bo prawie 100 sekund. W ciągu niespełna sześciu minut trzeciej kwarty przyjezdni zdobyli zaledwie cztery oczka, rywal natomiast powiększał prowadzenie, by w końcu przekroczyć barierę stu punktów. Wynik spotkania na 103:74 ustalił Dominik Pawlak.

AZS UMS Transbruk Toruń - Energa Basketball Elbląg 103:74 (36:19, 23:17, 17:21, 27:17)

Elbląg: Jastrzębski 27, Pawlak 18, Prokurat 11, Atanasov 8, Rarowski-Geckler 5, Jakubów 2, Portacha 2, Jakimowicz 1, Szarszewski, Urbański,

Kolejny mecz Elblążanie zagrają przed własną publicznością 21 listopada z BSA AMW Arka Gdynia.