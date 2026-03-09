Ostatni dzwonek dla pływaków

To już naprawdę ostatnia chwila dla wszystkich, którzy chcą spróbować swoich sił w pływackiej rywalizacji. 10 marca kończą się zapisy do trzeciej edycji Dolinka Swim Challenge. Zapisz się.

Zawody odbędą się w dniach 14–15 marca w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka w Elbląg i skierowane są do osób, które pływają amatorsko, ale chcą poczuć prawdziwe sportowe emocje. Wystartować mogą wszyscy, którzy nie posiadają aktywnej licencji Polskiego Związku Pływackiego.

Dwa dni pływackiej rywalizacji

Zawody zostały podzielone na dwa dni. W sobotę na starcie pojawią się dorośli, którzy zmierzą się m.in. na dystansach 50, 100 i 200 metrów stylem dowolnym oraz w wyścigach na 50 metrów w innych stylach pływackich. Niedziela będzie należała do dzieci i młodzieży – najmłodsi wystartują już na dystansie 25 metrów stylem dowolnym oraz 50 metrów stylem dowolnym, klasycznym i grzbietowym.

Czas na walkę o podium

Każdy uczestnik może zgłosić się maksymalnie do dwóch konkurencji, a czasy będą mierzone elektronicznie. Najlepsi w swoich kategoriach wiekowych staną na podium i odbiorą medale oraz dyplomy.

Organizatorem wydarzenia jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Rejestracja odbywa się przez serwis elektronicznezapisy.pl.

Jeśli więc ktoś jeszcze się waha – to ostatnie godziny na zapisanie się do zawodów. Wystarczy zgłoszenie online i opłata startowa, by już w najbliższy weekend stanąć na słupku startowym i sprawdzić swoją formę w wodzie.