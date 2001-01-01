Ostatni tydzień Wakacji z MOSiR-em

Wakacje nieubłaganie dobiegają już końca. Przed nami ostatni tydzień bezpłatnych sportowych aktywności, w którym zaplanowaliśmy m.in.: rowerem na orientację, zawody lekkoatletyczne, turniej tenisa stołowego oraz emocjonujący bieg przeszkodowy. Koniecznie sprawdźcie szczegóły nadchodzących wydarzeń!

Rowerem na orientację (wtorek, 26 sierpnia, 17:00-19:00, Pl. Jagiellończyka)

Nadchodzący wtorek zapowiada się ekscytująco dla miłośników dwóch kółek. Rowerzyści będą mieli okazję uczestniczyć w terenowej rozrywce z mapą, która przetestuje ich zdolność do orientacji w terenie oraz prędkość. Biuro zawodów rusza o godz. 16:30 przy placu Jagiellończyka, to tam uczestnicy będą mogli zapisać się i otrzymać mapki. Następnie, o godz. 17:00, ruszą w miasto w poszukiwaniu punktów, przy których będą musieli wykonać zdjęcie danego obiektu. Pamiętajcie proszę o zabraniu z sobą naładowanych telefonów. Wszyscy uczestnicy, którzy zmieszczą się w dwugodzinnym limicie i ukończą całe zadanie otrzymają pamiątkowy dyplom.

Zawody Lekkoatletyczne (środa, 27 sierpnia, 16:30-19:00, boisko przy ul. Saperów)

Po raz pierwszy w ramach Wakacji z MOSiR-em, odbędą się zawody lekkoatletyczne dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Młodzi zawodnicy zmierzą się z czterema kategoriami sportowymi: biegiem, skokiem w dal, skokiem w wzwyż oraz rzutem piłeczką palantową. Na każdego uczestnika będzie czekać pamiątkowy medal oraz słodki upominek. Zapisy będą odbywały się do wtorku, do godz. 12:00, poprzez formularz online (limit uczestników: 100 osób). Odbiór pakietów będzie odbywać się w biurze zawodów od godz. 16:00, zaś start imprezy zaplanowany jest na godz. 16:30.

Disco Rolkowisko (czwartek, 28 sierpnia, 17:00-18:00, Lodowisko Helena)

W czwartek na miłośników rolek i wrotek na Lodowisku Helena, będzie czekało wyjątkowe wydarzenie – Disco Rolkowisko! Przygotujcie się na imprezę, pełną tańca na rolkach do letnich hitów. Początek zabawy zaplanowany jest na godz. 17:00, a całość potrwa do 18:00. Pamiętajcie, aby zabrać ze sobą własne rolki/wrotki oraz kask (jeśli nie będziecie mieć swojego, to chętnie Wam go wypożyczymy na miejscu). Serdecznie zapraszamy wszystkich, niezależnie od wieku i umiejętności – to doskonała okazja, by zabrać znajomych i rodzinę na wspólne pożegnanie lata!

Wakacyjny Turniej Tenisa Stołowego (piątek, 29 sierpnia, 10:00-13:00, HSW, ul. Grunwaldzka)

Razem z Elbląskim Klubem Sportowym Mlexer, zapraszamy w piątek, 29 sierpnia, na wakacyjny turniej tenisa stołowego. Łapcie za rakietki i przyjdźcie powalczyć o puchary. Zapisy będą odbywać się w biurze zawodów od godz. 09:30, zaś start imprezy zaplanowany o godz. 10:00. Osoby niepełnoletnie przy zapisach będą musiały dostarczyć pisemne oświadczenie/zgodę rodzica, a pełnoletnie oświadczenie uczestnika.

Bieg przeszkodowy (sobota, 30 sierpnia, 11:00-14:00, Bażantarnia)

Na zakończenie wakacji z MOSiR-em przygotowaliśmy jeszcze jedną nowość w naszym letnim harmonogramie. Jeśli Twoje dziecko kocha terenową rywalizację z przeszkodami, to będzie zachwycone naszą propozycją. Już w sobotę, 30 sierpnia, na polanie z wiatami w Bażantarni, odbędzie się wyjątkowy bieg przeszkodowy OCR! Na najmłodszych będzie czekać specjalnie przygotowany tor. Podczas wyścigu, uczestnicy będą musieli wykazać się zarówno szybkością, jak i zwinnością. Zapisy ruszą w najbliższy poniedziałek (25.08) i będą odbywać się poprzez formularz online. Obowiązywać będzie limit 100 uczestników. Udział w imprezie będą mogły wziąć dzieci w wieku od 4 do 15 lat.

To już ostatni tydzień wakacyjnych zajęć z MOSiR-em, pełen harmonogram znajdziecie na stronie mosir.elblag.eu.

Zapraszamy Was również na nasze obiekty, gdzie możecie miło i aktywnie spędzić czas w gronie najbliższych i przyjaciół. Szczególnie polecamy Park Wodny Dolinka oraz CRW Dolinka, gdzie możecie nie tylko świetnie się bawić, wypocząć, ale i zrelaksować. Miłośników rolek oraz zajęć sportowych na świeżym powietrzu polecamy Tor Kalbar oraz Rolkowisko na Lodowisku Helena.