Ostatnie dni na zamówienie koszulki

Lista startowa XII Elbląskiego Biegu Niepodległości jest już kompletna! Wszystkie pakiety na Bieg Główny, Sztafety oraz Mały Bieg Niepodległości znalazły swoich właścicieli. Wciąż można zamówić pamiątkową koszulkę tegorocznego wydarzenia. Warto się pospieszyć, ponieważ sprzedaż zakończy się w czwartek, 5 listopada. Zamów koszulkę teraz.

Tegoroczna koszulka nawiązuje do barw narodowych i będzie doskonałym uzupełnieniem sportowej garderoby. Można założyć ją na listopadowy start, kolejne treningi czy inne aktywności, a przy okazji zachować pamiątkę z XII Elbląskiego Biegu Niepodległości.

Przygotowaliśmy wersje dla dorosłych oraz dla dzieci, dzięki czemu w biało-czerwonych barwach mogą zaprezentować się całe rodziny. Koszulki wykonane są z materiału technicznego, który sprawdzi się podczas aktywności fizycznej.

Tylko do czwartku!

Na złożenie zamówienia pozostały już tylko dwa dni. Koszulka kosztuje 60 zł, dla dorosłych dostępne są rozmiary od S do XXL, natomiast dla dzieci przygotowano rozmiary odpowiadające wiekowi 4, 8, 12 i 16 lat. Zamówienia można składać do 5 listopada, do końca dnia, za pośrednictwem strony elektronicznezapisy.pl.

Co ważne, koszulkę mogą kupić nie tylko uczestnicy biegu. To również propozycja dla kibiców i wszystkich, którzy chcą mieć własną pamiątkę z tegorocznego sportowego święta.

Akcja „WĄSOPAD”

Hasło „Pobiłeś życiówkę? Teraz pobij wymówkę!” łączy sportowe wyzwania z ważnym przesłaniem. Potrafimy znaleźć czas na trening, przygotować się do zawodów i konsekwentnie dążyć do celu. Warto z taką samą determinacją podejść do własnego zdrowia – nie odkładać badań, reagować na niepokojące sygnały i pamiętać o regularnej profilaktyce. We wtorek, 10 listopada, w Centrum Handlowym Ogrody będzie działał punkt medyczny Szpitala Miejskiego w Elblągu, w którym od godz. 14:00 będzie można wykonać pomiary poziomu glukozy, cholesterolu oraz kwasu moczowego.

„Wąsopad” to kampania zwracająca uwagę na zdrowie mężczyzn i zachęcająca do przełamywania oporu przed rozmową o badaniach. W codziennym zabieganiu łatwo powiedzieć sobie „jeszcze mam czas”. Tymczasem troska o zdrowie nie powinna czekać na lepszy moment. Warto porozmawiać z lekarzem o badaniach odpowiednich do wieku i indywidualnych potrzeb oraz nie lekceważyć sygnałów wysyłanych przez organizm.

Elbląg szykuje się do biegu

Już w środę, 11 listopada, okolice Placu Jagiellończyka wypełnią się biegaczami i kibicami. Na ul. Teatralnej znajdą się start i meta Biegu Głównego na 10 km. Zobaczymy również trzyosobowe sztafety oraz najmłodszych zawodników rywalizujących w Małym Biegu Niepodległości.

Przed nami ostatnie przygotowania do wydarzenia, które połączy sportowe emocje ze wspólnym świętowaniem Narodowego Święta Niepodległości. A jeśli jeszcze nie macie tegorocznej koszulki, to dobry moment, by ją zamówić. Czas tylko do czwartku, 5 listopada!

Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg.

Sponsorzy Strategiczni: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Studio Łazienkowe Awangarda.

Sponsorzy: Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Centrum Handlowe Ogrody, Adastol producent mebli na wymiar, Okna Tufe.

Partnerzy: Centrum Ubezpieczeń Expert, 43 Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie – 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu.