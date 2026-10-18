Ostatnie godziny tańszego wpisowego na Bieg Niepodległości

To już ostatni moment, by zapisać się na XII Elbląski Bieg Niepodległości w niższej cenie. Tylko do końca niedzieli (18 października) obowiązują niższe opłaty za udział w Biegu Głównym, Sztafetach i Małym Biegu Niepodległości. Od poniedziałku wpisowe wzrośnie, dlatego nie warto odkładać rejestracji na później. Spotkajmy się 11 listopada na starcie przy ul. Teatralnej! Zapisz się już teraz.

Tańsze wpisowe tylko do północy

Niedziela, 18 października, to ostatni dzień, w którym można skorzystać z niższej opłaty startowej. Za udział w Biegu Głównym na 10 km lub Sztafetach zapłacimy 80 zł od osoby, a posiadacze karty „wElblągu” – 72 zł. Tańsze wpisowe obowiązuje również w Małym Biegu Niepodległości. Do końca niedzieli opłata wynosi 40 zł lub 36 zł z kartą „wElblągu”. Zachęcamy również do zakupu koszulki zaprojektowanej specjalnie na nadchodzącą edycję. Szczegóły, wizualizację oraz rozmiary do wyboru znajdziecie na stronie elektronicznezapisy.pl.

Zbierz ekipę i stańcie na starcie

XII Elbląski Bieg Niepodległości to propozycja zarówno dla osób, które chcą samodzielnie zmierzyć się z dystansem 10 km, jak i dla tych, którzy wolą pobiec w drużynie. W Sztafetach trzy osoby pokonają po jednej pętli o długości 3333 metrów. To dobry pomysł na wspólny start ze znajomymi, rodziną czy współpracownikami.

Na najmłodszych czeka Mały Bieg Niepodległości z dystansami od 50 do 500 metrów. Bez względu na wiek i wybrany dystans wszystkich połączy wspólne świętowanie Narodowego Święta Niepodległości w sportowym wydaniu.

Pobiłeś życiówkę? Teraz pobij wymówkę!

Bieg Niepodległości będzie także okazją, by przypomnieć, jak ważne jest dbanie o własne zdrowie. Przy wydarzeniu pojawi się akcja profilaktyczna w ramach kampanii „Wąsopad”, która zwraca uwagę na zdrowie mężczyzn i zachęca do regularnych badań.

Przygotowujemy się do startów, wyznaczamy sobie cele i szukamy czasu na treningi. Warto znaleźć go również na profilaktykę. Nie odkładajmy badań na później i nie czekajmy, aż organizm sam upomni się o uwagę. Pobijmy wymówkę i zadbajmy o zdrowie – nie tylko od święta!

Do zobaczenia 11 listopada

XII Elbląski Bieg Niepodległości odbędzie się w środę, 11 listopada. Start i meta Biegu Głównego znajdą się na ul. Teatralnej, obok Placu Jagiellończyka. Zapisy na Bieg Główny, Sztafety i Mały Bieg Niepodległości prowadzone są przez stronę elektronicznezapisy.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 3 listopada lub do wyczerpania limitu miejsc.

Nie czekaj na wyższą cenę – zapisz się jeszcze dziś i dołącz świętowania na sportowo w Elblągu!

Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg

Sponsorzy Strategiczni: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Studio Łazienkowe Awangarda

Sponsorzy: Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Centrum Handlowe Ogrody, Adastol producent mebli na wymiar, Okna Tufe

Partnerzy: Centrum Ubezpieczeń Expert, 43 Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie – 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu