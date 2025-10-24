Ostatnie godziny niższej opłaty startowej

Zbliża się XI Elbląski Bieg Niepodległości – jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń sportowych tej jesieni w Elblągu! Już 11 listopada biegacze ponownie staną na starcie, by uczcić rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Zanim jednak wyruszą na trasę, warto zadbać o swój udział w zawodach – do 26 października włącznie obowiązuje niższy próg opłaty startowej.

Do końca niedzieli (26 października) opłata startowa za udział w XI Elbląskim Biegu Niepodległości wynosi 70 zł. Od 27 października cena wzrośnie, dlatego to ostatni moment, by skorzystać z niższego progu i zagwarantować sobie miejsce na liście startowej. Rejestracja prowadzona jest wyłącznie online, za pośrednictwem strony elektronicznezapisy.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.

Elbląski Bieg Niepodległości to tradycja, emocje i sportowa rywalizacja w najlepszym wydaniu. Uczestnicy mogą wystartować indywidualnie na dystansie 10 km lub w 3-osobowych sztafetach. Najmłodsi natomiast powalczą o medal podczas Małego Biegu Niepodległości. Start i meta zawodów znajdą się przy ul. Wodnej, a trasa poprowadzi ulicami centrum miasta. Nad bezpieczeństwem uczestników będą czuwać służby porządkowe i wolontariusze, a na trasie nie zabraknie dopingu kibiców.

Na stronie z zapisami dostępna jest również możliwość zakupu pamiątkowej koszulki – w wersji dla dorosłych i dzieci, którą można zamówić bezpośrednio na stronie elektronicznezapisy.pl. W tym roku po raz pierwszy można wybrać jej kolor – czerwony lub biały. Zróbmy podczas tej edycji coś wyjątkowego i stwórzmy wspólnie żywą flagę, która być może stanie się tradycją Elbląskiego Biegu Niepodległości. W pakiecie startowym każdy uczestnik otrzyma m.in. numer startowy, medal pamiątkowy, a dorośli zawodnicy również poczęstunek na mecie.

Nie czekaj – zapisz się już dziś, zanim wzrośnie opłata startowa! Spotkajmy się 11 listopada i razem pobiegnijmy w rytmie niepodległości.

Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg

Sponsorzy Strategiczni: ML Polyolefins, Stella Green, Studio Łazienkowe Awangarda, Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Sponsorzy i Partnerzy: HADM Gramatowski, Centrum Handlowe Ogrody, Okna Tufe, Centrum Ubezpieczeń Expert, 43 Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie – 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, Depil Concept, Centrum Sztuki Galeria EL, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.