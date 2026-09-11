Ostatnie pakiety na Bieg Nocny

Do IV Elbląskiego Biegu Nocnego pod Gwiazdami zostało już tylko osiem dni! Na liście startowej mamy już blisko 1100 uczestników. Zapisy potrwają tylko do niedzieli, 13 września, dlatego jeśli planujecie we wrześniu pobiec nocą po Modrzewinie, to ostatni moment, żeby dołączyć do uczestników.

Tegoroczny Bieg Nocny pod Gwiazdami już teraz zapowiada się jako jedna z najbardziej widowiskowych biegowych imprez organizowanych przez MOSiR w tym roku. Na liście startowej jest już blisko 1100 osób, a kolejne pakiety znikają każdego dnia. 19 września o godzinie 20:00 biegacze ruszą na 5-kilometrową trasę po Modrzewinie, a na mecie czekać będzie na nich wyjątkowy medal.

Jednym z elementów, które wyróżnią tegoroczną edycję, będą imienne numery startowe. Każdy uczestnik, który zapisze się w wyznaczonym terminie, będzie mógł znaleźć na swoim numerze startowym własne imię. Do tego dochodzi wyjątkowy medal z elementami świecącymi w ciemności – kolejny element kolekcji czterech, łączonych medali tegorocznych biegów MOSiR.

Na trasie nie zabraknie sportowych emocji, ale Bieg Nocny pod Gwiazdami to również atmosfera, której nie da się odtworzyć podczas dziennego biegu. Modrzewina po zmroku, światła, doping kibiców i setki osób wspólnie pokonujących pięciokilometrową trasę sprawiają, że tego wieczoru warto być częścią wydarzenia – niezależnie od tego, czy biegniecie po rekord życiowy, czy po prostu chcecie dobrze spędzić sobotni wieczór.

OSTATNIE DNI ZAPISÓW

Rejestracja trwa do 13 września (niedziela), do godziny 23:59, lub do wyczerpania limitu miejsc. Zostało już niewiele ponad 100 pakietów, dlatego liczba dostępnych miejsc może zmieniać się bardzo szybko. Wpisowe wynosi 60 zł lub 54 zł z kartą „wElblągu”. W biegu mogą wystartować osoby, które ukończyły co najmniej 14 lat w dniu zawodów.

19 września, godz. 20:00. Modrzewina. 5 kilometrów. Biegniemy pod gwiazdami!

Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg

Sponsor Strategiczny: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Sponsorzy i Partnerzy: Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, HADM Gramatowski, Centrum Handlowe Ogrody, Elbląski Park Technologiczny, Kwiaciarnia Zielony Gaj.