Przygotujcie się na wielkie otwarcie lodowiska! Już w piątek, 11 października, o godzinie 18:00 tafla przy ul. Karowej 1 ponownie stanie się miejscem, gdzie będziecie mogli pojeździć na łyżwach. Ślizgawka rozpoczynająca sezon będzie bezpłatna i potrwa 1,5 godziny!

Już w najbliższy piątek zapraszamy wszystkich na ice-party, czyli darmową ślizgawkę, podczas której rozgrzeje Was specjalnie przygotowana oprawa muzyczna i kolorowe światła. O nastrój zadba DJ, serwujący najlepsze topowe hity, które wprowadzą wszystkich w doskonały humor. To świetna okazja, by po długiej przerwie wyjąć z szafy łyżwy i spędzić wieczór z rodziną i przyjaciółmi! Dla miłośników aktywności i dobrej zabawy przygotowaliśmy konkursy z nagrodami – słodkie, i nie tylko, niespodzianki.

Na otwarcie sezonu zapraszamy nie tylko stałych bywalców, ale również tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z łyżwiarstwem. Bez względu na to, czy jesteś amatorem, czy zawodowcem, nasza lodowa tafla czeka na Ciebie!

Zarezerwujcie sobie czas na 11 października, o godzinie 18:00 i przyjdźcie wspólnie z rodziną i przyjaciółmi na wielkie otwarcie sezonu zimowego na lodowisku Helena. Gwarantujemy niezapomniane chwile pełne radości, zabawy i sportowych emocji!

Od najbliższej soboty 12 października ogólnodostępne wejścia będą odbywały się w każdy wtorek, czwartek, piątek o 18:00 i 19:00, a w soboty i niedziele w godzinach 13:10, 14:20, 15:30, i 16:40. Każda sesja będzie trwała 50 minut. Od pierwszych dni na lodowisko wracają zawodnicy z elbląskich klubów sportowych, a także uczniowie ze szkół w ramach powszechnej nauki jazdy na łyżwach.

Ceny biletów na lodowisko w sezonie 2024/2025 będą wynosić:

- Normalny – 12,00 zł

- Ulgowy – 8,00 zł

- Grupowy (powyżej 15 osób) – 7,00 zł

Dla posiadaczy elbląskiej Karty Dużej Rodziny bilety na lodowisko można kupić w niższych cenach:

- Normalny – 9,00 zł

- Ulgowy – 6,00 zł

Na miejscu funkcjonuje również wypożyczalnia łyżew prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł w cenie 10,00 za parę.

Czekamy na Was – wpadnijcie na lód i rozpocznijcie zimowy sezon z przytupem! Wstęp na pierwszą ślizgawkę w tym sezonie jest wolny.

Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej www.mosir.elblag.eu. Zapraszamy również do śledzenia naszych mediów społecznościowych, gdzie regularnie informujemy o nadchodzących wydarzeniach.