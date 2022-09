Otwarte Mistrzostwa Judo Osób Niepełnosprawnych

Jeśli zastanawiasz się czy osoba z niepełnosprawnością intelektualną może aktywnie trenować i rozwijać się poprzez sport, a przy okazji odnosić sukcesy i czerpać radość z tego co robi, to dobra okazja by to sprawdzić.

W dniach 23-25 września 70 zawodników judo z 6 klubów pokaże w niedzielę jak łamie stereotypowe myślenie, pokonuje przeszkody i poważnie traktuje swój udział w sporcie. Spółdzielnia Socjalna "Ruczaj" zaprasza na Otwarte Mistrzostwa Polski w Judo. Może ten dzień będzie inspiracją dla Ciebie.

Spółdzielnia Socjalna "Ruczaj"