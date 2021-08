Paraolimpijczyk u prezydenta

Prezydent Witold Wróblewski spotkał się dziś z Rafałem Rockim - zawodnikiem Integracyjnego Klubu Sportowego Atak Elbląg, który będzie reprezentował nasze miasto i Polskę na igrzyskach paraolimpijskich w Tokio w rzucie dyskiem. Elblążanin jest jedynym zawodnikiem z naszego województwa, który zakwalifikował się na paraolimpiadę.

Wraz z Rafałem Rockim w spotkaniu uczestniczył klubowy trener Krzysztof Wojtaszek, Tomasz Woźny, prezes IKS Atak oraz Arkadiusz Kolpert, dyrektor Departamentu Sportu i Rekreacji.

- Serdecznie gratuluję. Już sama kwalifikacja na igrzyska jest bardzo dużym sukcesem. Oczywiście będziemy trzymać za Pana kciuki. Życzę zdobycia medalu olimpijskiego. Przekazuję naszego Piekarczyka na szczęście oraz elbląską flagę, która mam nadzieję przyda się podczas zawodów – mówił prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Igrzyska paraolimpijskie w Tokio rozpoczynają się 24 sierpnia. Rafał Rocki wylatuje do Japonii już w najbliższą sobotę. Zawodnika czeka aklimatyzacja oraz spełnienie wszelkich procedur bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Elblążanin będzie startował w rzucie dyskiem w niedzielę, 29 sierpnia ok. godz. 12.00 czasu polskiego. Już dziś zapraszamy do oglądania relacji z zawodów i kibicowania Rafałowi Rockiemu.

W tym roku mija 25 lat od zdobycia ostatniego medalu na Igrzyskach Paraolimpijskich przez elblążanina. Ćwierć wieku temu, w Atlancie brązowy medal w siatkówce na siedząco wywalczył Tomasz Woźny, obecnie prezes IKS Atak.