Piąte zwycięstwo KPR Elbląg

Szczypiorniści elbląskiego Klubu Piłki Ręcznej odnieśli piąte zwycięstwo w sezonie 2021/2022. Tym razem zespół Damiana Malandy pokonał w hali przy ul. Kościuszki Mazura Sierpc 25:21. Zobacz zdjęcia z meczu.

Faworytem pojedynku KPR z Mazurem wydawał się być elbląski zespół, który znajdował się wyżej w I-ligowej tabeli. Przed spotkaniem drużyny dzieliło osiem punktów, KPR zajmował dziewiątą lokatę, rywal natomiast plasował się na ostatniej pozycji. W pierwszej rundzie podopieczni Damiana Malandy wygrali w Sierpcu 22:18 i w Elblągu również zamierzali zgarnąć trzy oczka.

Przyjezdni lepiej weszli w mecz, punktowali seryjnie i w 9. minucie prowadzili 4:2. Trzy minuty później bramkę kontaktową zdobył Kamil Karczewski. Chwilę później elbląski rozgrywający niebezpiecznie upadł na parkiet i z pomocą kolegów musiał opuścić boisko. Za ten faul obrońca Mazura Adrian Prątnicki został ukarany czerwoną kartką, a elblążanin do końca pierwszej połowy mecz obserwował z ławki. Po dobrej interwencji Dominika Jaworskiego i golu do pustej bramki Dariusza Murackiego, KPR wyszedł na prowadzenie 6:5.W kolejnych minutach skuteczniejsi byli przyjezdni, którzy punktowali seryjnie i odskoczyli na dwa gole. Elblążanie przez pięć minut nie byli w stanie pokonać bramkarza z Sierpca, w końcu udało się to Mikołajowi Soleckiemu. Do końca pierwszej połowy trwała zacięta walka i zespoły udały się na przerwę przy wyniku 11:12.

Drugą część meczu gospodarze zaczęli w osłabieniu, co nie przeszkodziło im w doprowadzeniu do wyrównania. Gra była wyrównana, zespoły trafiał do siatki naprzemiennie. Podopieczni Damiana Malandy grali nieźle w obronie, kilka dobrych interwencji zanotował Mateusz Plak i w końcu udało się wyjść na prowadzenie 16:15. Wynik w dalszym ciągu oscylował wokół remisu, żadna z drużyn nie była w stanie odskoczyć na przynajmniej dwa gole. W końcu, po dwóch bramkach Kacpra Sparzaka, KPR prowadził 21:19. Końcówka meczu należała do elblążan, którzy prezentowali się dobrze w defensywie i zmuszali rywala do popełniania błędów. Do siatki na zmianę z Adamem Nowakowskim trafiał Mateusz Peret i to właśnie ten elbląski rozgrywający ustanowił wynik meczu na 25:21.

KPR Elbląg - MKS Mazur Sierpc 25:21 (11:12)

KPR: Jaworski, Plak M. - Sparzak 7, Nowakowski 5, Muracki 3, Sucharski 3, Peret 2, Karczewski 2, Solecki 2, Reseman 1, Bartkowski, Heyda, Plak P., Masłowski.

Zobacz tabelę i terminarz I ligi mężczyzn.

Elblążanie kolejny mecz zagrają na wyjeździe 2 kwietnia z PGE KPR Gryfino.