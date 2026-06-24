Pięściarski hit: Elbląg kontra Warszawa

Czy elbląski Tygrys pokaże pazur w starciu z Warszawiakami? W sobotę, 27 czerwca, w hali Atletikon czeka nas 10 walk na najwyższym poziomie. Dodatkowym smaczkiem będzie obecność trenerskich i zawodniczych ikon polskiego boksu. Zobacz zdjęcia z treningu

W sobotę pięściarska reprezentacja Elbląga skrzyżuje w ringu rękawice z reprezentacją stolicy. W karcie walk znalazło się 10 ekscytujących pojedynków, a w sześciu z nich nasze miasto reprezentować będą pięściarze elbląskiego Tygrysa. Młodych zawodników oraz jedyną kobietę w tym gronie odwiedziliśmy na treningu, aby na własne oczy zobaczyć, jak przygotowują się do wymagającego starcia z Warszawiakami.

Milan Pepliński: "Idę po swoje"

W kategorii młodzików (waga do 48 kg) Milan Pepliński zmierzy się z Fabianem Szymańskim z Boksu Lubin.

– Nie patrzę na rywala, mam zamiar zaprezentować swój boks. Jestem pełen optymizmu, będzie dobrze. Taki mecz to świetna okazja do stoczenia dobrej walki – zapowiada Milan Pepliński.

Mikołaj Podpora: Wyzwanie z mistrzem

W kategorii juniorów (waga do 66 kg) Mikołaj Podpora skrzyżuje rękawice z Borysem Kaczmarkiem z Legii Warszawa. Rywal to bardzo ciekawy zawodnik – ubiegłoroczny mistrz Polski kadetów oraz uczestnik Mistrzostw Europy w tej kategorii wiekowej.

– Szykuje się fajna walka, duże wyzwanie. Nie mogę się doczekać. Przygotowuję się tak, jak na starcie z klasowym zawodnikiem przystało. Ale nie traktuję tego pojedynku w sposób szczególny. Zapowiada się ciekawie, jednak to będzie kolejna moja walka. Fajnie, że takie mecze są organizowane w Elblągu, bo możemy się pokazać przed własnymi kibicami – mówi Mikołaj Podpora.

Agata Pytel: Jedyna kobieta w zestawieniu

Jedyną walką kobiet w trakcie meczu będzie pojedynek kadetek. Agata Pytel z KSW Tygrys (waga do 66 kg) powalczy z Magdaleną Lewkowicz z Box Garda Marki. Jej rywalka to świeżo upieczona mistrzyni Polski – na początku czerwca triumfowała na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w wadze do 70 kg.

– Przeciwniczka jak przeciwniczka. Staram się nie myśleć o jej osiągnięciach. Bardziej chcę się skupić na swoich możliwościach. Raczej nie analizuję stylu rywalki, żeby się nie spinać. Pokażę swój boks – podkreśla Agata Pytel.

Igor Lichocki: „Liczymy na wsparcie kibiców”

W kolejnym pojedynku juniorów Igor Lichocki z KSW Tygrys (waga do 70 kg) podejmie Marcela Michalika z Żoliborskiej Szkoły Boksu.

– Spokojnie podchodzę do tej walki. Chcę pokazać dobry boks i to, czego się nauczyłem. Taki mecz to zupełnie coś innego niż zwykły turniej. Znamy rywali wcześniej, na trybunach pojawią się oficjalni goście. Liczymy też na wsparcie kibiców. Dla nas takie wydarzenie to dodatkowa motywacja, żeby się dobrze zaprezentować w ringu – tłumaczy Igor Lichocki.

Jakub Ignaczyk: Optymizm w ringu

W kategorii kadetów Jakub Ignaczyk (waga do 57 kg) zmierzy się z Ksawierem Stępniewskim z KB Nowy Dwór Mazowiecki.

– To dobry rywal. Zobaczymy, co będzie. Mam zamiar pokazać swoje umiejętności i patrzę na tę walkę z optymizmem – mówi Jakub Ignaczyk.

W ringu zobaczymy jeszcze młodzika Ignacego Felkę z KSW Tygrys, który skrzyżuje rękawice z Antonim Zimnickim z Boxingu Radom.

Wizyta bokserskich legend w Elblągu

W przeddzień meczu (w piątek, 26 czerwca) elbląskich pięściarzy na treningu odwiedzi legendarny trener Zbigniew Raubo. Przypomnijmy, że Raubo to czterokrotny mistrz Polski w wadze do 51 kg i aż sześciokrotny drużynowy mistrz kraju w barwach Legii Warszawa. Jego najważniejszym sukcesem międzynarodowym jest srebrny medal na turnieju Przyjaźń 84, który zorganizowano jako odpowiednik igrzysk olimpijskich w Los Angeles, zbojkotowanych przez kraje ówczesnego bloku socjalistycznego.

Po zakończeniu kariery zawodniczej Zbigniew Raubo został trenerem. Pod jego okiem trenowali m.in. Przemysław Saleta, Maciej Zegan i Krzysztof „Diablo” Włodarczyk. W reprezentacji Polski kadetów pod jego skrzydła trafił też Artur Szpilka.

Mecz odbędzie się w sobotę, 27 czerwca. Gościem honorowym, oprócz trenera Zbigniewa Raubo, będzie Dariusz „Tiger” Michalczewski, honorowy prezes KSW Tygrys. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 12 w hali Atletikon przy ul. Agrykola 8. Wstęp jest wolny!

Karta walk:

Młodzik:

- (do 42 kg): Ignacy Felka (Tygrys Elbląg) – Antoni Zimnicki (Boxing Radom)

- (do 48 kg): Milan Pepliński (Tygrys Elbląg) – Fabian Szymański (Boks Lubin)

Kadet:

- (do 52 kg): Piotr Dwojacki (Boxing Club Iława) – Franciszek Napiórkowski (Box Garda Marki)

- (do 57 kg): Igor Jagiełło (Gwardia Szczytno) – Stanisław Cieślik (Box Garda Marki)

- (do 57 kg): Jakub Ignaczyk (Tygrys Elbląg) – Ksawier Stępniewski (KB Nowy Dwór Mazowiecki)

- (do 66 kg): Agata Pytel (Tygrys Elbląg) – Magdalena Lewkowicz (Box Garda Marki)

Junior:

- (do 66 kg): Mikołaj Podpora (Tygrys Elbląg) – Borys Kaczmarek (Legia Warszawa)

- (do 70 kg): Paweł Majewski (Olympia Lidzbark Warmiński) – Ksawery Maciejewski (Broń Radom)

- (do 75 kg): Kamil Zachariasz (Husaria Gołdap) – Brajan Majewski (Sport Klub Żyrardów)

- (do 70 kg): Igor Lichocki (Tygrys Elbląg) – Marcel Michalik (Żoliborska Szkoła Boksu)