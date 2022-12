 Pięściarskie emocje w Elblągu

Mikołajkowy Turniej Bokserski odbędzie się w najbliższą sobotę (17 grudnia) w Elblągu. Organizatorzy z Klubu Sportów Walki „Tygrys“ zaplanowali dwanaście walk turniejowych oraz trzy pokazowe.

Mikołajkowy Turniej Bokserski odbędzie się w hali Zespołu Szkół i Placówek Sportowych przy ul. Kościuszki 77a. Wstęp do hali jest darmowy. O godzinie 15:30 rozpoczną się walki pokazowe, a pół godziny później zaplanowano uroczyste otwarcie turnieju.

- To będą nasze ostatnie zawody w tym roku. Turniej będzie okazją do pokazania się dla młodych pięściarzy. To takie podsumowanie całorocznej pracy. Stawiamy na młodzież. Warto przyjść i popatrzeć - zaprasza Hieronim Kozakiewicz, prezes Klubu Sportów Walki, który jest organizatorem turnieju. - Przyjadą no nas zawodnicy Wisły Tczew, Zatoki Braniewo, Chojniczanki Chojnice i z Lidzbarka Warmińskiego. Dla zawodników będziemy mieli paczki świąteczne, zostanie zorganizowany również konkurs dla publiczności. Przyjazd do Elbląga na turniej zapowiedział przyjaciel naszego klubu, czyli Dariusz Michalczewski, którego przedstawiać chyba nie trzeba.

Organizatorzy zaplanowali w sobotę 12 walk turniejowych z udziałem młodzików, juniorów młodszych, juniorów. Na ringu będzie można zobaczyć zdolną młodzież z KSW Tygrys, m. in. Igora Lichockiego, który zdobył w tym roku brązowy medal na mistrzostwach Polski młodzików w wadze do 52 kg.

Turniej zostanie zorganizowany przy wsparciu prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego i miasta Elbląg.

