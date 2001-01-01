UWAGA!

Piłkarki ręczne SP 15 najlepsze

 Elbląg, Reprezentacja SP 15 Elbląg
Reprezentacja SP 15 Elbląg

Trwają XXXX Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Elblągu. Po biegach przyszedł czas na gry zespołowe. W rozgrywkach piłkarek ręcznych najlepsze okazały się zawodniczki Szkoły Podstawowej nr 15.

Mecze odbywały się po 15 minut każdy. Rywalizowało 8 szkół, w dwóch grupach. Awans do finałów uzyskały dwie najlepsze drużyny z każdej grupy.

 

Decydujące wyniki:

o 3 miejsce: SP 11 - SP 18 4:0

Finał: SSP3 - SP 15 10:12

 

Szkoły podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze szkoły we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie najlepsi otrzymują medale.

 

Więcej informacji na stronie mostruso.pl i na Facebooku MOS Elbląg.

 

MOS Elbląg

