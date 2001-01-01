Piłkarki ręczne SP 15 najlepsze

Trwają XXXX Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Elblągu. Po biegach przyszedł czas na gry zespołowe. W rozgrywkach piłkarek ręcznych najlepsze okazały się zawodniczki Szkoły Podstawowej nr 15.
Mecze odbywały się po 15 minut każdy. Rywalizowało 8 szkół, w dwóch grupach. Awans do finałów uzyskały dwie najlepsze drużyny z każdej grupy.
Decydujące wyniki:
o 3 miejsce: SP 11 - SP 18 4:0
Finał: SSP3 - SP 15 10:12
Szkoły podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze szkoły we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie najlepsi otrzymują medale.
Więcej informacji na stronie mostruso.pl i na Facebooku MOS Elbląg.
MOS Elbląg