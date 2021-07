Po marzenia

Adam Wiśniewski jest utalentowanym judoką trenującym w IKS Atak. Na swoim koncie ma już sukcesy, kolejnym byłby udział (i ewentualnie medal) zdobyty na Europejskich Igrzyskach Osób z zespołem Downa. Na sfinansowanie wyjazdu judoki klub założył zbiórkę na jednym z portali crowdfundingowych.

Adam Wiśniewski jest wielokrotnym mistrzem Polski w judo osób z niepełnosprawnościami. Jego największym sukcesem jest brązowy medal na mistrzostwach Europy w ID Judo w Kolonii zdobyty w 2019 roku. Judoka odnosi sukcesy na turniejach Olimpiad Specjalnych zarówno w Polsce jak i za granicą, a także na Ogólnopolskich Zawodach w Judo w Koninie i Elblągu. Na co dzień trenuje w elbląskim IKS Atak pod okiem dwójki trenerów Pauliny Dąbrowskiej i Michała Dąbrowskiego.

„Adam to utytułowany zawodnik judo i wyjątkowy młody mężczyzna. Ma 32 lata i połowę swojego życia spędził na tatami. Jest zawodnikiem wszechstronnie uzdolnionym, jednak to judo skradło jego serce. Duch walki, determinacja Adama i wsparcie jego bliskich pozwoliły na zdobywanie sukcesów i medali w judo na wielu turniejach, zarówno w kraju jak i za granicą. Do pełni sukcesu brakuje medalu Igrzysk.“ - możemy przeczytać na zbiórce na jednym z portali crowdfundingowych.

Europejskie Igrzyska Osób z zespołem Downa odbędą się we włoskiej Ferrarze w terminie 4 - 11 października. - Udział w Igrzyskach Osób z Zespołem Downa (to już prawie jak mistrzostwa świata) jest dla Adama marzeniem, które może się spełnić właśnie teraz… Patrząc na Adama, myślę, że dzięki temu, że sport jest obecny w jego życiu od najmłodszych lat, tak dobrze radzi sobie z wyzwaniami dnia codziennego i jest w tym szczęśliwy. Trudno nawet wymienić w ilu zawodach sportowych i w jakich dyscyplinach Adam brał udział, tak wiele się dzieje w jego życiu. Ma wokół siebie przyjazne osoby (trenerzy, współpracownicy, koledzy) które inspirują go i motywują do działania… To wielkie szczęście - mówi Katarzyna Wiśniewska, mama sportowca.

Do wyjazdu potrzebne są jednak pieniądze. Dokładnie 6 tys. zł. Suma ta przekracza możliwości sportowca i jego klubu. Ci jednak tak łatwo się nie poddają i uruchomili zbiórkę pieniędzy na jednym z portali crowdfundingowych. „Nasz Klub IKS Atak jest stowarzyszeniem, które od 1998 r zajmuje się sportem osób z niepełnosprawnościami. Naszym celem jest zmiana stereotypów związanych z postrzeganiem osób z niepełnosprawnościami. Poprzez sport rehabilitujemy integrujemy i propagujemy sport ON. W naszym klubie działa 10 sekcji, w których mogą się rozwijać i realizować sportowo zawodnicy z różnymi dysfunkcjami. Zebrane środki w całości będą przekazane na pokrycie kosztów wyjazdu. Nadwyżkę przekażemy na sprzęt sportowy dla sekcji judo.“ - możemy przeczytać na stronie zbiórki.

