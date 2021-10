Pobiegnij po medal w koszulce Biegu Niepodległości

Każda impreza sportowa kojarzy się nie tylko z wysiłkiem i emocjami, ale także z nagrodami. VII Bieg Niepodległości w Elblągu to okazja, aby zdobyć kolejne trofeum, a także by uczcić te ważne święto w sportowy sposób. Zapisy na bieg trwają do 7 listopada.

Trwają przygotowania do drugiej największej elbląskiej imprezy biegowej w roku, organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. VII Bieg Niepodległości przemierzy ulice Elbląga, ale trasa w tym roku będzie inna niż w poprzednich edycjach. Start i meta będą bowiem umiejscowione na starówce, przy ul. Wodnej, w pobliżu Galerii EL.

Właśnie z tamtego miejsca wystartują miłośnicy biegania, którzy na mecie otrzymają wyjątkowy medal na biało-czerwonej wstążce. Otrzymają go wszyscy uczestnicy, zarówno dorośli, jak i dzieci. Dodatkową pamiątką z biegu może być okolicznościowa koszulka, która podobnie jak medal nawiązuje do święta związanego z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Koszulki przygotowane będą w rozmiarach dla dzieci i dla dorosłych. Na stronie z zapisami (elektronicznezapisy.pl) istnieje możliwość zakupu koszulek technicznych w rozmiarach od S do XXL. Aby zamówić koszulki dla dzieci należy wysłać maila na adres imprezy@mosir.elblag.eu z podaniem rozmiaru (104, 110, 120, 130, 140, 150, 160 cm). Organizator gwarantuje możliwość zakupu koszulki tylko do 31.10.2021 r (niedziela). Koszt zakupu koszulki wynosi 25 zł.

Zgłoszenia do VII Elbląskiego Biegu Niepodległości na 10 km, rywalizacji Sztafet oraz Małego Biegu Niepodległości będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej elektronicznezapisy.pl do 07.11.2021 r. do godz. 23:59. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe. Regulamin biegu dostępny jest na stronie z zapisami. Wydarzenie będzie realizowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, obowiązującymi w dniu imprezy oraz przy zachowaniu reżimu sanitarnego. W przypadku wprowadzenia nowych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, limit osób może ulec zmianie - wówczas o udziale w poszczególnych biegach zdecyduje kolejność wpłat.

Sponsorami głównymi VII Elbląskiego Biegu Niepodległości są: Media Markt oraz firma spawalnicza i biuro pracy WAITW. Sponsorem strategicznym jest studio łazienkowe Awangarda. Sponsorami i partnerami wydarzenia są: Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, Grupa Ratowniczo – Interwencyjno – Zabezpieczeniowa Bielik, Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie 4 W-M Brygada Obrony Terytorialnej, Reproskan, Hotel Kalhberg, Expert – Centrum ubezpieczeń oraz Ośrodek Szkolenia Kierowców.

Organizatorami Biegu Niepodległości są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Patronat honorowy objął prezydent Elbląga Witold Wróblewski.