Pobiegnij w sztafecie dla Niepodległej

Podczas XI edycji Elbląskiego Biegu Niepodległości dystans 10 kilometrów będzie można pokonać w drużynie. Zaproś bliskich lub znajomych i weźcie udział w trzyosobowej sztafecie ciesząc się wspólną rywalizacją i niezapomnianymi emocjami. Zapisy trwają!

Na uczestników Elbląskiego Biegu Niepodległości czeka 10-kilometrowa trasa, którą można ukończyć indywidualnie lub drużynowo – w sztafecie. Zachęcamy do zebrania trzyosobowej ekipy i spróbowania swoich sił na dystansie 3x3333 metrów. Wspólna rywalizacja podczas Elbląskiego Biegu Niepodległości to również świetny sposób na spędzenie czasu z przyjaciółmi, znajomymi z pracy czy rodziną. Co więcej, każda osoba, zarówno w biegu indywidualnym, jak i w sztafecie, która ukończy zawody, otrzyma pamiątkowy medal.

W sztafecie mogą znajdować się tylko trzy osoby, które dokonały wcześniejszej pełnej rejestracji do biegu sztafet oraz opłaty i w dniu biegu mają ukończone 12 lat. Wynik końcowy sztafety stanowi suma czasów uzyskanych przez wszystkich jej uczestników. Sztafeta nie zostanie sklasyfikowana w przypadku, gdy pełna grupa nie ukończy biegu. Te sztafety, które w rywalizacji zajmą miejsca I-III otrzymają pamiątkowe statuetki. Do zapisów drużynowych zachęcamy firmy, instytucje, stowarzyszenia, przyjaciół i rodziny.

Trasa

Start i meta biegu znajdywać się będzie w samym sercu elbląskiej starówki i z widokiem na rzekę Elbląg. Ulice, którymi przebiegną zawodnicy to: Wodna (start/meta), Wałowa, Stoczniowa, Królewiecka, Pocztowa, Armii Krajowej, 12 Lutego, Hetmańska, Tysiąclecia, Rycerska, Wigilijna, Zamkowa, Wapienna, Bulwar Zygmunta Augusta, Wodna (koniec 1 pętli). Łączny limit na ukończenie całej trasy wynosi 1,5 godziny. Dodatkowo nieodłącznym elementem wydarzenia są zmagania dzieci i młodzieży w Małym Biegu Niepodległości. Najmłodsi w zależności od swojej kategorii wiekowej wystartują na dystansach: 50, 100, 200, 300, 400 lub 500 m.

Zapisy

Zgłoszenia do XI Elbląskiego Biegu Niepodległości na 10 km, Sztafet oraz Małego Biegu Niepodległości przyjmowane są jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej elektronicznezapisy.pl do 5 listopada do godz. 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe. Dodatkowo przypominamy o możliwości zakupu dedykowanej koszulki (dla dorosłych i dla dzieci) dostępnej na elektronicznezapisy.pl.

Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg

Sponsorzy Strategiczni: ML Polyolefins, Stella Green, Studio Łazienkowe Awangarda, Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Sponsorzy i Partnerzy: HADM Gramatowski, Centrum Handlowe Ogrody, Okna Tufe, Centrum Ubezpieczeń Expert, 43 Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie – 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, Depil Concept, Centrum Sztuki Galeria EL, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.