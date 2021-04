Pogromcy faworytów na drodze po puchar

Z Ossą Biskupiec Pomorski zmierzą się piłkarze Concordii Elbląg w walce o półfinał Wojewódzkiego Pucharu Polski. Rywale pozbawili już marzeń o pucharze kilka wyżej notowanych drużyn.

Gdyby patrzeć tylko na tabelę, to elbląska Concordia miała szczęście w dzisiejszym losowaniu Wojewódzkiego Pucharu Polski. W ćwierćfinale pomarańczowo – czarni trafili na A – klasową Ossę Biskupiec Pomorski.

Ale Ossa potrafi boleśnie użądlić. Ostatnio przekonali się o tym czwartoligowcy: Zatoka Braniewo (0:2 w IV rundzie WPP) i rezerwy Olimpii Elbląg (1:2 w III rundzie WPP). Wcześniej zespół z Biskupca Braniewskiego odprawił z pucharu występujący w klasie okręgowej Grunwald Gierzwałd (3:2 w rundzie wstępnej), grającą także w klasie okręgowej Drwęcę Nowe Miasto Lubawskie (2:0 w I rundzie) i ligowego rywala Iskrę Narzym (5:3 w II rundzie).

Ossa Biskupiec Pomorski na co dzień występuje w czwartej grupie A klasy. Obecnie zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 33 punktów, na który składają się 11 zwycięstw i 3 porażki. Do lidera – Czarnych Rudzienice zespół z Biskupca traci cztery punkty, ale ma do rozegrania jeden mecz więcej.

Concordia dopiero od ćwierćfinału zaczyna swoją przygodę z Wojewódzkim Pucharem Polski w tym sezonie. Mecz odbędzie się 5 maja w Biskupcu Pomorskim.