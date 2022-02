Polki szóste w Pekinie

Reprezentacja Polski w short tracku zajęły drugie miejsce w sztafecie kobiet finale B. Taki wynik oznacza, że biało-czerwone, wśród nich elblążanka Kamila Stormowska, zakończą igrzyska na szóstym miejscu w tej konkurencji.

Po trzecim miejscu w środowym półfinale Polki zakwalifikowały się do finału B, który oznaczał walkę o miejsca 5 – 8 na igrzyskach. Teoretycznie, jeżeli w rozgrywanym później finale A doszłoby do dyskwalifikacji, drużyny z finału B mogły awansować do pierwszej czwórki. Przypomnijmy, że polską reprezentację tworzą: wychowanka Orła Elbląg Kamila Stormowska, Nikola Mazur, Patrycja i Natalia Maliszewskie.

Polki rywalizowały z Włoszkami, Amerykankami i Rosyjskim Komitetem Olimpijskim (ROC). Pojechały spokojnie przez cały czas wyczekując swojej szansy. 12 okrążeń przed metą upadek Rosjanki wyeliminował ROC z walki o zwycięstwo. Kiedy wydawało się, że triumf powalczą Amerykanki z Włoszkami, dwa okrążenia przed końcem jedna z Amerykanek nie utrzymała równowagi i upadla. Polki bieg ukończyły na drugim miejscu.

O końcowej klasyfikacji miał rozstrzygnąć rozgrywany chwilę później finał A. Ten ukończyły wszystkie drużyny (wygrały Holenderki przed Koreankami z Południa i Chinkami). Tym samym Polki zajęły szóste miejsce w tej konkurencji. I jeżeli weźmiemy pod uwagę klasę rywalek, to występ biało-czerwonych należy uznać za udany.