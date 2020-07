Pomarańczowo-czarny początek sezonu

Rozgrywki pierwszej grupy III ligi rozpoczną się w pierwszej połowie sierpnia. Concordia Elbląg sezon rozpocznie od dokończenia Wojewódzkiego Pucharu Polski. W sobotę (18 lipca) w ćwierćfinale zmierzy się z Jeziorakiem Iława. Zobacz zdjęcia z treningu.

Formalnie ćwierćfinał WPP to zakończenie poprzedniego sezonu 2019/20, dla pomarańczowo – czarnych to faktycznie rozpoczęcie sezonu 2020/21. W klubie z ul. Krakusa doszło do wielu zmian personalnych. Z najważniejszych transferów do klubu warto wymienić pozyskanie Antona Kolosova, Mateusza Szmydta, Patryka Burzyńskiego (wszyscy z Huragana Morąg) i Huberta Otręby (z Sokoła Ostróda). „Antek” ma już polskie obywatelstwo i nie będzie „zabierał miejsca', w przypadku, gdyby władze pomarańczowo – czarnych chciały zakontraktować obcokrajowca spoza Unii Europejskiej. W klubie nie wykluczają jeszcze jednego transferu.

Okres przygotowawczy pomarańczowo-czarni rozpoczęli na początku czerwca. Podczas okresu przygotowawczego rozegrali pięć sparingów, w których zanotowali trzy remisy i dwie porażki. Analizując grę Concordii w tych meczach trzeba pamiętać, że piłkarze pomarańczowo – czarnych ze względu na pandemię i zobowiązania klubowe znajdują się na różnym etapie przygotowań do sezonu.

Pierwszym poważnym sprawdzianem będzie sobotni mecz ćwierćfinału Wojewódzkiego Pucharu Polski z Jeziorakiem Iława. Rywal to druga drużyna IV ligi z sezonu 2019/20. Ostatnie spotkanie Concordii z Jeziorakiem miało miejsce w sezonie 2018/19, kiedy obie drużyny rywalizowały w IV lidze. Wiosna w Iławie 5:0 wygrali elblążanie, wiosną, przy Krakusa górą (4:0) był Jeziorak. Przypomnijmy, że była to jedyna porażka pomarańczowo-czarnych w tamtym sezonie. Ćwierćfinał odbędzie się w Iławie, na boisku Jezioraka. Początek spotkania o godzinie 17. Spotkanie będzie transmitowane (koszt 10 zł) na platformie TVCOM. Przypomnijmy, że Concordia broni trofeum.

Stosunkowo wczesny (w porównaniu z ligowymi rywalami) początek sezonu dla pomarańczowo-czarnych wymusił na sztabie szkoleniowym inny sposób przygotowań do sezonu. Piłkarze Concordii zeszli już z obciążeń i trenują w normalnym mikrocyklu treningowym.

Rozgrywki grupy pierwszej III ligi rozpoczynają się 8 sierpnia. Na dziś liga będzie liczyła 22 zespoły, ale ta liczba może wzrosnąć, jeżeli z II ligi spadnie drużyna z województw tworzących „naszą” grupę na czwartym szczeblu rozgrywek. Przypomnijmy: na pewno z II ligi spadnie Legionovia Legionowo, ważą się losy Znicza Pruszków (14. miejsce w II lidze; 43 punkty na dwie kolejki przed zakończeniem rundy zasadniczej), pewna utrzymania nie może być też Pogoń Siedlce (10. miejsce w II lidze; 45 punktów na dwie kolejki przed zakończeniem rundy zasadniczej). W III lidze rozgrywki prawdopodobnie będą wyglądały następująco: jesienią wszystkie zespoły zagrają jeden mecz systemem „każdy z każdym”. Dziewięć najlepszych na wiosnę rozegra mecze o awans, pozostałe będą rywalizować o utrzymanie. Celem Concordii na jesień jest awans do grupy mistrzowskiej. Przypomnijmy: sezon 2019/20 pomarańczowo-czarni skończyli na 9. miejscu. Awans do grupy mistrzowskiej da też spokój na wiosnę i możliwość walki o wyższe cele.

Faworytem ligi wydaje się Polonia Warszawa, która po zaangażowaniu się Gregoire'a Nitota w działalność „Czarnych Koszul”, nie ukrywa swoich aspiracji. Wszystko jednak zweryfikuje boisko. W czym można upatrywać silnych stron zespołu Adama Borosa? To przede wszystkim doświadczenie nowych piłkarzy, którzy w swoim cv mają mecze na wyższym niż czwarty poziomie rozgrywek.

Wyniki meczów sparingowych:

GKS Przodkowo (III liga) vs Concordia Elbląg 4:0

Concordia Elbląg vs Wierzyca Pelplin (IV liga pomorska) 1:1 (Kolosov)

GKS Wikielec (III liga) vs Concordia Elbląg 2:2 (Kolosov, Kopka)

Zatoka Braniewo (IV liga warm. - maz.) vs Concordia Elbląg 1:0

Concordia Elbląg vs Huragan Morąg (III liga) 1:1 (Otręba)

Aktualna kadra Concordii:

bramkarze: Kamil Szawaryn, Hubert Banach, Dawid Spychalski

zawodnicy z pola: Tomasz Szawara, Rafał Maciążek, Radosław Bukacki, Patryk Burzyński, Hubert Otręba, Bartosz Danowski, Mateusz Szmydt, Radosław Lenart, Anton Kolosov, Dominik Pawłowski, Szymon Drewek, Adrian Włoch, Paweł Pelc, Mariusz Pelc, Łukasz Kopka, Igor Kucharzewski, Iwo Rudziński, Hubert Piech, Michał Błaszczyk.