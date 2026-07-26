Pomysły na aktywny tydzień z MOSiR-em

Przed nami kolejne bezpłatne wydarzenia przygotowane w ramach Wakacji z MOSiR-em. W najbliższych dniach będzie można wystartować w duathlonie, wybrać się na wycieczki rowerową i kajakową, pojeździć na hulajnogach oraz spędzić wieczór na rolkach. Każdy, niezależnie od wieku, znajdzie coś dla siebie.

Duathlon (wtorek, 28 lipca, 17:00, Bażantarnia)

To propozycja dla dzieci i młodzieży do 15. roku życia, którzy lubią zarówno jazdę na rowerze, jak i bieganie. Najmłodsi wystartują na specjalnie przygotowanej trasie na rowerkach biegowych i klasycznych, natomiast starsi uczestnicy po przejechaniu wyznaczonego dystansu rowerem pokonają część biegową. Wydarzenie ma charakter rekreacyjny, dlatego każdy, kto ukończy swoją trasę, otrzyma pamiątkowy medal i słodki upominek. Limit uczestników został wyczerpany. W przypadku rezygnacji innych osób dodatkowe zapisy mogą zostać uruchomione w dniu imprezy, po zamknięciu biura zawodów.

Hulaj-Nóżka (środa, 29 lipca, 17:00, Tor Kalbar)

Po zmianie terminu Hulaj-Nóżka wraca na Tor Kalbar i ponownie zaprosi najmłodszych do wspólnej zabawy na rowerkach biegowych oraz hulajnogach. Dzieci będą rywalizować w kilku kategoriach wiekowych na dystansach dostosowanych do wieku i możliwości uczestników. Każdy, kto stanie na starcie, otrzyma pamiątkowy medal oraz słodki upominek. Limit zgłoszeń został osiągnięty. Ewentualne dodatkowe miejsca mogą pojawić się w dniu imprezy, po zamknięciu biura zawodów.

Wycieczka kajakowa (czwartek, 30 lipca, 17:00, przystań przy ul. Radomskiej)

To propozycja dla osób, które wolą spokojniejsze tempo i chcą spojrzeć na Elbląg z zupełnie innej perspektywy. Uczestnicy popłyną rzeką Elbląg pod opieką przewodnika PTTK, poznając ciekawostki związane z miastem i jego okolicami. Liczba miejsc będzie ograniczona, dlatego obowiązywać będą wcześniejsze zapisy. Informacje dotyczące rejestracji zostaną opublikowane na profilu MOSiR Elbląg na Facebooku.

Night Skating (czwartek, 30 lipca, 21:00, Tor Kalbar)

Wieczorna jazda na rolkach to nowa propozycja w wakacyjnym kalendarzu wydarzeń MOSiR-u. Tor Kalbar rozświetli klimatyczne oświetlenie, a odpowiednią atmosferę stworzy muzyka towarzysząca uczestnikom podczas przejazdów. Wystarczy zabrać rolki, paczkę znajomych i dobry humor, by spędzić czwartkowy wieczór nieco inaczej niż zwykle.

Wakacyjna wycieczka rowerowa (niedziela, 2 sierpnia, 10:00, Plac Słowiański)

Tym razem uczestnicy Miejskich Wycieczek Rowerowych wyruszą w kierunku pasa startowego w Kleciu. Trasa liczyć będzie około 55 kilometrów i poprowadzi spokojnymi drogami, w turystycznym tempie dostosowanym do całej grupy. Start o 10:00 przy fontannie na Placu Słowiańskim, a powrót do Elbląga planowany jest około godz. 15:00. Przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny roweru oraz zabrać ze sobą podstawowe wyposażenie rowerowe.

Pamiętajcie, że wakacyjna aktywność nie kończy się na naszych wydarzeniach. Przez całe lato zapraszamy także do Parku Wodnego Dolinka i na Tor Kalbar, gdzie można spędzić czas aktywnie z rodziną, przyjaciółmi lub po prostu zadbać o swoją formę. Nasze obiekty są otwarte każdego dnia i czekają na wszystkich, którzy lubią ruch, sport i dobrą zabawę.