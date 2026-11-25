Ponad 130 dzieci na wyścigach rzędów

Rozpoczęła się rywalizacja szkół podstawowych w IGRCE, czyli Memoriale Marianny Biskup. Ponad 130 dzieci z 13 szkół i innych placówek wzięło udział w pierwszej w tym roku szkolnym edycji tych zawodów. Jak zawsze było dużo zabawy i wspólnej rywalizacji, w ramach XLI Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Elblągu.

IGRCE to zawody w formule wyścigów rzędów, dla dzieci z klas II-III z elbląskich szkół i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych. Dzieci startują z każdego rzędu, przypisanego do danej szkoły i wykonują różne konkurencje. Każda szkoła ma mierzony czas i za konkretne miejsca przyznaje się punkty.

Najlepsi otrzymali pamiątkowe medale. Każde dziecko natomiast otrzymało także słodki upominek. Kolejne IGRCE w 2027 roku.

Szkoły podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie, 3 pierwsze drużyny lub 3 najlepszych uczniów otrzymują medale.

Więcej informacji na stronie mos.elblag.eu i na Facebooku MOS Elbląg.