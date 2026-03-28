Porażka na koniec sezonu

11. miejsce w swojej grupie II ligi zajęli koszykarze Energi Basketball Elbląg na koniec sezonu. Dziś (28 marca) w ostatnim meczu przegrali z Kamte Basketem 2010 Kruszwica. Zobacz zdjęcia.

Dzisiejszy (23 marca) mecz dla Elbasketu nie miał żadnego znaczenia. Bez względu na wynik elbląscy koszykarze zakończyliby sezon na 10. miejscu. Zwycięstwem jednak chcieli się pożegnać ze swoimi kibicami.

- Kibice, nasz szósty zawodnik, nie zawiedli. – mówił Kacper Jastrzębski, elbląski koszykarz, po meczu.

Pierwsze 10 minut to pokaz zażartej walki z obu stron. Po pierwszej kwarcie w lepszych humorach goście, którzy prowadzą dwoma punktami. 13. minucie ich przewaga wzrasta do 9 oczek. Elblążanie w dwie minuty doprowadzają do remisu. Znów fragment zdominowany przez walkę kosz za kosz. I na dwie minuty przed końcem kolejny koncert elbląskiej gry. Na przerwę Elbasket schodzi z 10 punktami przewagi.

Drugą połowę przegrywa 23:48. Z bilansem 14 zwycięstw i 16 porażek Elblążanie kończą sezon na 10. miejscu. Naszą grupę wygrywa Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne. Utrzymanie pewne, ale po cichu apetyty były na play off.

W poniedziałek (30 marca) podsumujemy drugi sezon Elbasketu w II lidze.

Energa Basketball Elbląg – Kamte Basket 2010 Kruszwica 71:86 (21:23, 27:15, 14:26, 9:22)

Elbasket: Jastrzębski 19 (1), Pawlak 14, Szuszkiewicz 11 (3), Prokurat 6, Jakimowicz 5 (1), Stawiak 6, Jakubów 5, Kloska 3 (1), Konecko 2, Glaner