Pożegnanie lata w Parku Wodnym Dolinka

To już ostatni wakacyjny weekend z MOSiR Elbląg, w którym czeka na Was moc atrakcji w Parku Wodnym Dolinka, kryty basen CRW Dolinka ze strefą saun i jacuzzi, dla dzieci szykujemy zawody przeszkodowe, a miłośników sportów zapraszamy na tor Kalbar. Sprawdźcie szczegóły.

Park Wodny Dolinka – z atrakcjami na niedzielę! (codziennie, 9:00-19:00, ul. Moniuszki 27)

Przed nami cieplejsza niedziela, która przypada na ostatni dzień wakacji. Korzystając z okazji szykujemy dla Was kilka ciekawych atrakcji, z których będziecie mogli skorzystać w cenie biletu. Na najmłodszych, w zielonej części obiektu, będzie czekać wystrzałowe piana party i kolorowa strefa animacji, a w niej brokatowe tatuaże, warkoczyki, bransoletki i kolorowanki. Dla podgrzania atmosfery nie może zabraknąć również zumby w wodzie oraz aqua fitnessu. W Parku Wodnym Dolinka do Waszej dyspozycji jest 5 zjeżdżalni, basen sportowy z 3 torami pływackim, rwąca rzeka, brodzik i plac zabaw dla dzieci, boiska do gry siatkówkę i kometki oraz strefa wypoczynkowa i gastronomiczna. Pożegnajmy wspólnie kończące się wakacje!

Więcej informacji o atrakcjach, cenniku i limicie osób znajdziecie na stronie mosir.elblag.eu.

CRW Dolinka bez względu na pogodę (codziennie, 06:00-22:00, ul. Moniuszki 25)

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka to idealna propozycja dla fanów wodnych atrakcji, tutaj nie musicie martwić się o pogodę, a z obiektu możecie korzystać codziennie od 6:00 do 22:00. To doskonałe miejsce na zregenerowanie sił, relaks i odprężenie się po długim tygodniu. Obiekt w swojej ofercie ma dla Was zarówno profesjonalne, sportowe tory pływackie, dziecięcy brodzik, jak i strefę rekreacyjną, w której znajdziecie m.in. jacuzzi i hydromasażery.

Zawody przeszkodowe OCR dla najmłodszych (sobota, 30 sierpnia, 11:00-14:00, Bażantarnia)

W sobotę, młodzi miłośnicy biegów OCR, będą mieli okazję spróbowania swoich sił w pierwszej edycji „Zawodów przeszkodowych” w naszym mieście. To ostatnie, bezpłatne wydarzenie zorganizowane w ramach „Wakacji z MOSiR-em”. Impreza odbędzie się na polanie z wiatami w elbląskiej Bażantarni. Biuro zawodów zostanie otwarte o godz. 10:30, a pierwsze starty rozpoczną się ok. 11:00. Zadaniem każdego uczestnika będzie podjęcie ukończenia biegowej trasy z przeszkodami, a na mecie będzie czekał pamiątkowy medal. W wydarzeniu mogą wziąć udział zapisani wcześniej zawodnicy.

Tor Kalbar (codziennie, 9:00-20:50, ul. Agrykola 8)

Dla miłośników aktywności sportowych na świeżym powietrzu przypominamy o torze Kalbar. Znajdziecie tutaj boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz do piłki ręcznej. Z obiektu mogą również korzystać fani jazdy na rolek. To jednak nie wszystko. Dodatkowo, za niewielką opłatą i po wcześniejszej rezerwacji, możecie skorzystać z kortów tenisowych (zobacz cennik).

Kolejne wakacje dopiero za rok. Wykorzystajcie ostatnie dni na regenerację i spędzenie czasu wspólnie z bliskimi. Do zobaczenia podczas weekendowych wydarzeń!