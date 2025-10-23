UWAGA!

Poznaj pacemakerów Biegu Niepodległości

 Elbląg, Bieg Niepodległości 2024,
Bieg Niepodległości 2024, fot. Mikołaj Sobczak, arch. portel.pl

Już 11 listopada biegacze staną na starcie XI Elbląskiego Biegu Niepodległości, by na sportowo uczcić rocznicę odzyskania wolności. Jak co roku, uczestnikom towarzyszyć będą pacemakerzy z Bartnicki Team Elbląg – doświadczeni biegacze, którzy poprowadzą grupy na określone czasy, pomagając zawodnikom utrzymać równe tempo i osiągnąć swoje biegowe cele.

Podczas XI Elbląskiego Biegu Niepodległości zawodnicy będą mogli dotrzymać kroku niezawodnym „zajączkom”, aby uzyskać wymarzony czas na 10 kilometrów:

  • 45 minut – Marcin Płatkowski
  • 50 minut – Wojciech Bartnicki
  • 55 minut – Mariusz Sudomierski
  • 60 minut – Magdalena Sołowiej

  Elbląg, Poznaj pacemakerów Biegu Niepodległości
fot. MOSIR w Elblągu

Każdego z nich będzie można łatwo rozpoznać na trasie – pacemakerzy wystartują z charakterystycznymi plecakami z żaglem i oznaczeniem czasu, dzięki czemu uczestnicy bez problemu odnajdą odpowiednią grupę jeszcze przed startem. Cała czwórka na co dzień reprezentuje Bartnicki Team Elbląg – grupę, która od lat wspiera MOSiR w przygotowaniach do największych imprez biegowych w mieście. Ich doświadczenie, pozytywna energia i znajomość tras sprawiają, że wspólne treningi to doskonały sposób na poprawę kondycji i przygotowanie się do biegu w przyjaznej, motywującej atmosferze. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, środy i piątki o godz. 18:30 na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Saperów („Miasteczko Sportowe”). Udział w treningach jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich – zarówno początkujących, jak i doświadczonych biegaczy.

 

Zgłoszenia do XI Elbląskiego Biegu Niepodległości na 10 km, Sztafet oraz Małego Biegu Niepodległości przyjmowane są jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej elektronicznezapisy.pl do 5 listopada do godz. 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe. Dodatkowo przypominamy o możliwości zakupu dedykowanej koszulki (dla dorosłych i dla dzieci) dostępnej na elektronicznezapisy.pl.

Organizatorzy: prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg

 

Sponsorzy Strategiczni: ML Polyolefins, Stella Green, Studio Łazienkowe Awangarda, Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Sponsorzy i Partnerzy: HADM Gramatowski, Centrum Handlowe Ogrody, Okna Tufe, Centrum Ubezpieczeń Expert, 43 Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie – 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, Depil Concept, Centrum Sztuki Galeria EL, Urząd Marszałkowski Województwa

MOSIR w Elblągu

