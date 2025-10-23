Poznaj pacemakerów Biegu Niepodległości

Już 11 listopada biegacze staną na starcie XI Elbląskiego Biegu Niepodległości, by na sportowo uczcić rocznicę odzyskania wolności. Jak co roku, uczestnikom towarzyszyć będą pacemakerzy z Bartnicki Team Elbląg – doświadczeni biegacze, którzy poprowadzą grupy na określone czasy, pomagając zawodnikom utrzymać równe tempo i osiągnąć swoje biegowe cele.

Podczas XI Elbląskiego Biegu Niepodległości zawodnicy będą mogli dotrzymać kroku niezawodnym „zajączkom”, aby uzyskać wymarzony czas na 10 kilometrów:

45 minut – Marcin Płatkowski

50 minut – Wojciech Bartnicki

55 minut – Mariusz Sudomierski

60 minut – Magdalena Sołowiej

fot. MOSIR w Elblągu

Każdego z nich będzie można łatwo rozpoznać na trasie – pacemakerzy wystartują z charakterystycznymi plecakami z żaglem i oznaczeniem czasu, dzięki czemu uczestnicy bez problemu odnajdą odpowiednią grupę jeszcze przed startem. Cała czwórka na co dzień reprezentuje Bartnicki Team Elbląg – grupę, która od lat wspiera MOSiR w przygotowaniach do największych imprez biegowych w mieście. Ich doświadczenie, pozytywna energia i znajomość tras sprawiają, że wspólne treningi to doskonały sposób na poprawę kondycji i przygotowanie się do biegu w przyjaznej, motywującej atmosferze. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, środy i piątki o godz. 18:30 na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Saperów („Miasteczko Sportowe”). Udział w treningach jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich – zarówno początkujących, jak i doświadczonych biegaczy.

Zgłoszenia do XI Elbląskiego Biegu Niepodległości na 10 km, Sztafet oraz Małego Biegu Niepodległości przyjmowane są jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej elektronicznezapisy.pl do 5 listopada do godz. 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe. Dodatkowo przypominamy o możliwości zakupu dedykowanej koszulki (dla dorosłych i dla dzieci) dostępnej na elektronicznezapisy.pl.

Organizatorzy: prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg

Sponsorzy Strategiczni: ML Polyolefins, Stella Green, Studio Łazienkowe Awangarda, Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Sponsorzy i Partnerzy: HADM Gramatowski, Centrum Handlowe Ogrody, Okna Tufe, Centrum Ubezpieczeń Expert, 43 Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie – 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, Depil Concept, Centrum Sztuki Galeria EL, Urząd Marszałkowski Województwa