Poznaliśmy sparingpartnerów rezerw Olimpii

Wkraczanie w etap przygotowań do rundy rewanżowej nieubłaganymi krokami zbliża się w drugiej drużynie Olimpii Elbląg. Pierwszy trening zaplanowano na wtorek 14 stycznia. Poznaliśmy także listę przeciwników, z którymi żółto-biało-niebiescy rozegrają sparingi.

Pierwszą grę kontrolną zaplanowano na 25 stycznia. Olimpia II zmierzy się z przedstawicielem klasy A, Agatem Jegłownik, który po rundzie jesiennej zajmuje 7 miejsce w rozgrywkach organizowanych przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej. Ogólnie na przestrzeni trzech miesięcy Olimpia rozegra dziewięć sparingów.

Jednym z ciekawszych testów wydaje się mecz z Zatoką Braniewo do niedawna prowadzoną przez byłego trenera Olimpii Elbląg Adama Borosa, którego po odejściu do Concordii Elbląg zastąpił Piotr Zając, ostatnio pracujący w Polonii Pasłęk, wcześniej asystent… Adama Borosa w drugoligowych rozgrywkach tuż po awansie żółto-biało-niebieskich do II ligi (sezon 2016/17). Z wymienioną Polonią Pasłęk rezerwy Olimpii także zagrają, 15 lutego na stadionie przy ul. Skrzydlatej, na którym najprawdopodobniej odbędą się wszystkie mecze sparingowe podopiecznych trenera Szymona Wagi.

- W nadchodzącym sezonie chcemy wprowadzić kolejną grupę z Akademii Piłkarskiej Olimpii na poziom piłki seniorskiej z założeniem, żeby w przyszłości mogli grać w pierwszej drużynie. Celem ligowym będzie utrzymanie i chcemy dobrze grać w piłkę - informował przed rozpoczęciem rozgrywek trener Olimpii Szymon Waga.

Oczekiwania, że z grupy młodych zawodników wyrośnie piłkarz spełniający wymagania pierwszej drużyny jest słuszne. Przykładem jest Klaudiusz Krasa, który w zeszłym roku grał właśnie w rezerwach, obecnie jest podstawowym zawodnikiem w układance Adama Noconia - trenera drugoligowej Olimpii. Co ciekawe w przeszłości, np. w sezonie 1982/83, Olimpia II także miała być trampoliną do drużyny pierwszej i ten cel osiągnęli przede wszystkim Adam Boros, także Wojciech Kowalski oraz Jarosław Bielecki.

Lista sparingów zespołu rezerw:

25 stycznia: vs Agat Jegłownik (klasa A, grupa: Warmińsko-Mazurska II)

1 lutego: vs Żuławy Nowy Dwór Gdański (klasa okręgowa, grupa: Gdańsk II)

8 lutego: vs Zatoka Braniewo (forBET IV liga)

15 lutego: vs Polonia Pasłęk (klasa okręgowa, grupa: Warmińsko-Mazurska II)

22 lutego: vs Jaguar Gdańsk (IV liga, grupa: Pomorska)

29 lutego: vs Powiśle Dzierzgoń (IV liga, grupa: Pomorska)

7 marca: vs Powiśle II Dzierzgoń (klasa okręgowa, grupa: Gdańsk II)

14 marca: vs Polonia Pasłęk (klasa okręgowa, grupa: Warmińsko-Mazurska II)

21 marca: vs Barkas Tolkmicko (klasa okręgowa, grupa: Warmińsko-Mazurska II)

