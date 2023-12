Pozostały 4 miesiące do Meble Wójcik Ultra Wysoczyzny. Zapisz się!

Wysoczyzna Elbląska to piękna i ciekawa kraina, która urzeka malowniczym krajobrazem oraz daje wiele możliwości spędzania wolnego czasu. Wciąż pozostaje jednak mało znana w Polsce. Imprezą niewątpliwie promuje naszą małą ojczyznę jest Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna, której trzecia edycja odbędzie się już za 4 miesiące - 20 kwietnia 2024 roku. Zobacz zdjęcia z poprzedniej edycji.

W tegorocznej edycji imprezy, która odbyła się 22 kwietnia, wzięło udział ponad 1000 zawodników z kraju i z zagranicy. Zawodnicy ci mieli okazję odkryć, piękne wzniesienia i doliny Wysoczyzny Elbląskiej rozciągającej się pomiędzy Elblągiem, a Tolkmickiem. Wydarzenie zyskuje coraz silniejszą pozycję w środowisku biegaczy ultra, dlatego też w przyszłym roku organizatorzy spodziewają się podobnej liczby zawodników, którzy bez wątpienia zapamiętają tę biegową przygodę na długo.

Organizatorzy przygotowali cztery trasy - Ryk Jelenia (80 km), Wycie Wilka (54 km), Kwik dzika (24 km) oraz Pisk Lisa (12 km). Trasy prowadzą przez najbardziej malownicze obszary Wysoczyzny Elbląskiej, jak chociażby Bażantarnię, Jelenią Dolinę, Lasy Kadyńskie, Szwajcarię Próchnicką czy Las Ceglany. Będą one obfitować w trudności techniczne, jak np. strome zejścia, wymagające wzniesienia czy przejścia przez potoki. Miasteczko zawodów będzie znajdować się w sąsiedztwie Restauracji QMyśliwska, która jednocześnie będzie pełnić funkcję Biura Zawodów. Na trasach zapewnione zostaną punkty odżywcze, gdzie zawodnicy będą mogli spróbować przygotowanych przez lokalne Koła Gospodyń Wiejskich przysmaków, które dodadzą sił do pokonywania kolejnych kilometrów. W skład imprezy wejdą również atrakcje dla najmłodszych - występy artystyczne, animacje oraz rywalizacja biegowa na dystansach 200 m, 500 m oraz 1000 m.

„Prace przygotowawcze do Meble Wójcik Ultra Wysoczyzny 2024 tak naprawdę rozpoczęliśmy bezpośrednio po zakończeniu tegorocznej edycji. Jest to projekt, który powstaje z pasji i miłości do Wysoczyzny Elbląskiej, dlatego wkładamy mnóstwo pracy i serca w przygotowania, tak by zawodnicy wyjechali z Elbląga z uśmiechami na twarzach i chętnie wracali tu również w przyszłości. Staramy się nie tylko zorganizować dla zawodników świetny bieg, ale również pokazać im ciekawostki historyczne, unikatowe miejsca oraz postacie związane z tymi terenami” - mówi Tomasz Kowalski, jeden z organizatorów wydarzenia.

Zapisy na przyszłoroczną edycję imprezy trwają na oficjalnej stronie zawodów www.ultrawysoczyzna.pl.

