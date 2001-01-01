Pracowity koniec wakacji w Kontrze

Zbliżający się koniec wakacji zbiegł się z zakończeniem zgrupowania sportowego zawodników elbląskiej Kontry, którzy przebywali w Braniewie z pięściarzami innych klubów bokserskich z naszego województwa. W niedzielę elblążanie wystartowali w międzynarodowym turnieju bokserskim o Puchar Wójta Gminy Braniewo..

Swoje pojedynki wygrali juniorzy Dominik Berdyczko, Sebastian Maruszak i Bartosz Marchlewski. Ten ostatni zakończył walkę przed czasem. Drugie miejsce zajął młodzik Artem Nikitenko, a walki towarzyskie stoczyli adept Mikołaj Zambrzycki i kadet Nikita Nikitenko.

Zawodnicy UKS Kontra Elbląg we wtorek wracają na salę treningową Atletikon, gdzie będą się przygotowywali do kolejnych startów, z których najbliższy już w połowie września.