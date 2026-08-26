Przed trzecim aktem pucharowych zmagań

FC Dajtki i Orzeł Janowiec Kościelny to rywale elbląskich drużyn w trzeciej rundzie Wojewódzkiego Pucharu Polski. W siedzibie Warmińsko – Mazurskiego Związku Piłki Nożnej rozlosowano pary 1/16 wojewódzkiego pucharu.

Elbląskie drużyny nie powinny mieć większego problemu z awansem do czwartej rundy Wojewódzkiego Pucharu Polski.

Rywalem Olimpii będzie występujący w A klasie FC Dajtki Olsztyn. Rywal Elblążan w tej edycji WPP wyeliminował LKS Różnowo (5:1 na wyjeździe) oraz Fortunę Gągławski (2:2 i 5:4 w karnych; w Olsztynie). W A klasie rozegrał jeden mecz, w którym 4:0 pokonał LKS Różnowo; w drugiej kolejce pauzował ze względu na nieparzystą ilość drużyn w trzeciej grupie klasy A.

Olimpia w Wojewódzkim Pucharze w ubiegłej rundzie wysoko 11:0 pokonała LKS Tyrowo; w pierwszej rundzie żółto-biało-niebiescy mieli wolny los.

Concordia Elbląg w trzeciej rundzie WPP zmierzy się z Orłem Janowiec Kościelny, który na co dzień rywalizuje w klasie okręgowej. Rywale Concordii w tej edycji wyeliminowali Orzeł Ulnowo (3:1 na wyjeździe) i Vel Dąbrówno (3:1 na wyjeździe). W klasie okręgowej radzą sobie bardzo dobrze: po czterech kolejkach są wiceliderem z dorobkiem 10 punktów (3 zwycięstwa i jeden remis).

Concordia dotychczas w tej edycji pucharu pokonała 7:0 Zamek Kurzętnik; w pierwszej rundzie miała wolny los.

Mecze III rundy Wojewódzkiego Pucharu Polski zaplanowano na 16 września. Obie elbląskie drużyny o awans zagrają na wyjeździe.