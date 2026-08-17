Przedostatni tydzień Wakacji z MOSiR-em

„Wakacje z MOSiR-em” wchodzą w kolejną fazę, a przed nami tydzień pełen sportowej rywalizacji, aktywności i dobrej zabawy. Od 18 do 22 sierpnia na mieszkańców Elbląga czekają m.in. zawody dla najmłodszych na Kalbarze, rywalizacja na pumptracku, bieg z przeszkodami oraz widowiskowe Wyścigi Smoczych Łodzi na rzece Elbląg.

Kalbar na okrągło

We wtorek, 18 sierpnia, czas na wydarzenie skierowane do najmłodszych. Na Torze Kalbar odbędzie się „Kalbar na okrągło”, czyli zawody na rowerkach biegowych i hulajnogach. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a na uczestników czekają pamiątkowe medale oraz słodkie upominki. Zapisy wciąż trwają.

Biuro zawodów będzie czynne w dniu imprezy od godz. 16:00 do 16:45, a pierwsze starty rozpoczną się o godz. 17:00. Rodzice powinni pamiętać o wcześniejszym wydrukowaniu i wypełnieniu oświadczenia niezbędnego do udziału dziecka. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie wydarzenia.

Zawody na Pumptracku

W środę, 19 sierpnia, sportowe emocje przeniosą się na pumptrack przy ul. Oliwskiej. Od godz. 17:00 do 19:00 odbędą się zawody na hulajnogach i rowerach. Uczestnicy będą mogli sprawdzić swoją szybkość, technikę i umiejętność pokonywania toru. Każdy uczestnik wybiera jedną kategorię. Udział w zawodach jest bezpłatny, a zapisy rozpoczną się już o 16:00 w biurze zawodów na pumptracku przy ul. Oliwskiej.

Bieg z przeszkodami

W czwartek, 20 sierpnia, rywalizacja przeniesie się do Bażantarni. W godzinach 17:00–19:00 odbędzie się bieg z przeszkodami. To propozycja dla tych, którzy chcą sprawdzić swoją kondycję, sprawność i wytrzymałość w nieco bardziej wymagających warunkach. Jest to jedna z nowości wakacyjnych przygotowanych w tym roku. Udział w biegu z przeszkodami mogą wziąć dzieci i młodzież w wieku od 4 do 14 lat. Zapisy na wydarzenie są już zamknięte.

Smocze Łodzie wracają na rzekę Elbląg

Kulminacją sportowego tygodnia będą Wyścigi Smoczych Łodzi, które odbędą się w sobotę, 22 sierpnia, w ramach XX Elbląskiego Święta Chleba. Na rzece Elbląg ponownie pojawią się charakterystyczne łodzie, a wraz z nimi widowiskowa rywalizacja, która rozgrzeje zarówno zawodników, jak i kibiców zgromadzonych na Bulwarze Zygmunta Augusta. Do udziału mogą zgłaszać się grupy znajomych, firmy, organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne. Rywalizacja odbędzie się w dwóch kategoriach – SPORT i FUN. Każda załoga składa się z 10 zawodników wiosłujących oraz dobosza, którego zadaniem jest nadawanie rytmu całej drużynie. Ekipa może zgłosić również 3 zawodników rezerwowych. Udział w zawodach jest bezpłatny, jednak liczba drużyn jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularzy dla kategorii SPORT i FUN, a pełną listę uczestników należy przesłać na adres imprezy@mosir.elblag.eu do 18 sierpnia.

Przed nami tydzień pełen różnorodnych aktywności. Pełny harmonogram „Wakacji z MOSiR-em” można znaleźć na stronie mosir.elblag.eu.