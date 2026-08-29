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Przemek Korsak wygrywa finał C

 Elbląg, Przemek Korsak
Przemek Korsak (fot. Polski Związek Kajakowy)

Pierwsze miejsce w finale C – to dorobek Przemka Korsaka na Mistrzostwach Świata,l które trwają na poznańskim torze Malta.

Przemek Korsak, na co dzień reprezentujący barwy elbląskiego Silvant Kajak, na Mistrzostwach Świata rywalizował w jedynkach na 1000 metrów. Prawo startu w olimpijskiej konkurencji wywalczył sobie zdobywając tytuł mistrza Polski w tej konkurencji w Bydgoszczy.

W biegu eliminacyjnym uplasował się na czwartym miejscu, co pozwoliło awansować do półfinału. Tam był dopiero siódmy. Do szóstego miejsca, które dawało awans do finału B zabrakło niecałą sekundę.

W finale C Polak pokazał rywalom plecy wygrywając w czasie 3:32,34 minuty o niemal dwie sekundy wyprzedzając drugiego na mecie Norwega Amunda Volda. Zwycięstwo w finale C przełożyło się na 19 miejsce na Mistrzostwach Świata.

SM

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