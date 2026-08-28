Na rondzie pod prąd. Zobacz nagranie

KMP Elbląg

21-latek nie stosując się do przepisów (specjalnie) przejechał przez rondo przy ul. Jagiełły w Pasłęku... pod prąd. Na szczęście nie doszło do wypadku.

Policjanci z Pasłęka dzięki nagraniom z monitoringu ustalili go i rozliczyli za to wykroczenie. Młody mężczyzna został ukarany grzywną w wysokości 3 tys. złotych oraz 10 punktami karnymi. Tych ostatnich nazbierał w swojej dość krótkiej karierze kierującego sporo (24). Oznacza to, że zostanie skierowany na ponowny egzamin sprawdzający umiejętności kierującego.

nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu