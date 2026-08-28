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Na rondzie pod prąd. Zobacz nagranie

 Elbląg, KMP Elbląg
KMP Elbląg

21-latek nie stosując się do przepisów (specjalnie) przejechał przez rondo przy ul. Jagiełły w Pasłęku... pod prąd. Na szczęście nie doszło do wypadku.

Policjanci z Pasłęka dzięki nagraniom z monitoringu ustalili go i rozliczyli za to wykroczenie. Młody mężczyzna został ukarany grzywną w wysokości 3 tys. złotych oraz 10 punktami karnymi. Tych ostatnich nazbierał w swojej dość krótkiej karierze kierującego sporo (24). Oznacza to, że zostanie skierowany na ponowny egzamin sprawdzający umiejętności kierującego.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • Jaki ponowny egzamin? Młody kierowca, pomimo uzyskanych uprawnień nie potrafi zastosować przepisów ruchu drogowego w praktyce, nie męczyć chłopaka tylko uwolnić od prawa jazdy. Jeśli takie cuda teraz robi, co zrobi za 5 lat? Czy musi kogoś zabić?
  • Na wsi wolno tak jeżdzić, co się go czepiacie.
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    Kaciamocha(2026-08-28)
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