Elbląg w Metropolii Pomorskiej? Jest petycja!

Czy Elbląg straci historyczną szansę na integrację z Trójmiastem? Podczas gdy prezydent Michał Missan odkłada temat na przyszłość, Ruch Obywatelski „Nowy Elbląg” apeluje do mieszkańców o wsparcie i zbiera podpisy pod petycją.

„Z dużej chmury mały deszcz” – tak można określić starania władz Elbląga dotyczące możliwości członkostwa miasta w powstającej właśnie Metropolii Pomorskiej. Przypomnijmy: Metropolia Pomorska to nowy twór na administracyjnej mapie Polski, zrzeszający samorządy co do zasady z województwa pomorskiego. Jedną z kwestii spornych przy uchwalaniu ustawy było wprowadzenie możliwości przystępowania do metropolii samorządów z innych województw. Tajemnicą poliszynela był fakt, że to rozwiązanie, promowane przez senatora Jerzego Wcisłę (KO), było szykowane pod Elbląg, bo tylko ten samorząd spoza województwa pomorskiego jest zainteresowany członkostwem w tym związku.

I tu pojawia się pytanie: jest czy był? W maju elbląscy radni z entuzjazmem zagłosowali za stanowiskiem popierającym możliwość członkostwa naszego miasta w Metropolii Pomorskiej. Ostatecznie taką możliwość udało się w ustawie utrzymać i wydawać się mogło, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby złożyć akces.

„Wbrew krótkowzrocznym opiniom krytyków, którzy nie rozumieją istoty procesów metropolitalnych, integracja z Pomorzem nie stoi w żadnej sprzeczności z interesami województwa warmińsko-mazurskiego. Silny, rozwinięty gospodarczo Elbląg, będący pełnoprawnym partnerem Trójmiasta, stanie się jeszcze ważniejszym, bogatszym i bardziej wpływowym ośrodkiem całej Warmii i Mazur” – czytamy w opinii senatora Jerzego Wcisły, opublikowanej na naszych łamach.

Tymczasem prezydent Elbląga Michał Missan entuzjastą członkostwa w Metropolii Pomorskiej nie jest. Tę decyzję zostawia swoim następcom.

– Moim następcom trzeba pozostawić tę furtkę, bo ja pewnie nie doczekam wstąpienia do metropolii. Skupiam się na rozwoju subregionu Zalewu Wiślanego – przyznał w jednym z ostatnich wywiadów w Radiu Olsztyn (Studio Elbląg) prezydent Michał Missan. – Metropolia to melodia przyszłości. Kiedy funkcjonalnie będziemy już tak mocno powiązani, wtedy trzeba będzie nawiązać współpracę. Dzisiaj tylko subregion, subregion, subregion...

Prezydentowi chodzi o samorządy zrzeszone w stowarzyszeniu „Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zalewu Wiślanego”, którego Elbląg jest liderem. Tymczasem na konsultacjach dotyczących powstania Metropolii Pomorskiej, które odbyły się w Gdańsku kilkanaście dni temu, nikogo z władz Elbląga nie było. W przyszłości wstąpienie do związku może być trudniejsze. Powstanie metropolii nie oznacza zmiany granic administracyjny - w metropolii czy po za nią Elbląg nadal będzie w województwie warmińsko - mazurskim.

– Przystąpienie do związku metropolitalnego w 2027 roku lub w latach kolejnych wymagać będzie uzgodnienia z Radą Ministrów, ponieważ decyzje o przystąpieniu lub wyłączeniu gminy lub powiatu ze związku będą wydawane – zgodnie z przyjętą ustawą – w drodze rządowego rozporządzenia – wyjaśniał Michał Glaser, prezes stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot, które podczas wspomnianych konsultacji jest przekształcane w związek metropolitalny. – Ustawa precyzuje, że procedura zaczyna się od złożenia przez zainteresowany samorząd wniosku w formie uchwały rady, dyskusji i ewentualnego przyjęcia wniosku przez zgromadzenie związku metropolitalnego. Odpowiedni wniosek musiałby następnie przejść procedury wewnątrzrządowe, tj. konsultacje z poszczególnymi resortami czy uzgodnienie przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Ruch Obywatelski „Nowy Elbląg” przygotował internetową petycję w sprawie poparcia wstąpienia Elbląga do Metropolii Pomorskiej.

„Elbląg nie może być miastem na administracyjnym końcu województwa. Powinien być silnym ogniwem północnej Polski, połączonym gospodarczo, komunikacyjnie i strategicznie z Gdańskiem oraz całym Pomorzem. Już dziś Elbląg jest z Pomorzem silnie powiązany. Około 6 tysięcy mieszkańców naszego miasta pracuje w Trójmieście, tysiące korzystają tam ze specjalistycznej opieki zdrowotnej, a Trójmiasto pozostaje jednym z najważniejszych kierunków studiów wybieranych przez młodych elblążan. Metropolitalne powiązanie Elbląga z Gdańskiem nie jest więc wizją przyszłości. Ono już istnieje w codziennym życiu mieszkańców” – czytamy w petycji. – „Elbląg i Gdańsk łączą również Żuławy – historycznie, geograficznie i gospodarczo spójny obszar, który niestety został administracyjnie podzielony pomiędzy dwa województwa. Granica województwa nie może być granicą rozwoju. Nie chcemy być peryferiami”.

Petycję można podpisać tutaj.

Zagłosuj w naszej sondzie i odpowiedz na pytanie "Czy Elbląg powinien wstąpić do Metropolii Pomorskiej?" Głosować mogą nasi czytelnicy, którzy konto na portElu mają do 27 sierpnia tego roku. W komentarzach zachęcamy do merytorycznej dyskusji czy i dlaczego Elbląg powienien lub nie być członkiem Metropolii Pomorskiej.