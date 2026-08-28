Braniewo zbrojne - K2 jak czołgowe mercedesy

W Braniewie dowódca 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej, gen. bryg. Roman Brudło zaprezentował nowe wozy pancerne. Oprócz czołgistów u braniewskich pancerniaków pojawili się także przedstawiciele firmy „Hyundai Rotem Europe”. To regionalne ramię południowokoreańskiej firmy, która produkuje i dostarcza sprzęt obronny do Polski i od dwóch lat ściśle współpracuje z 9 brygadą.

W sumie do Braniewa przyjechało 28 nowych czołgów K2 Black Panther. Wzmocniły one pancerniaków z 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej. Pierwsze czołgi K2 przybyły do Braniewa dwa lata temu. W następnych latach do Polski trafią także koreańskie czołgi, z polskimi podzespołami. W Braniewie szkolenie załóg K2 trwa od miesięcy. Docelowo wszystkie pododdziały pancerne braniewskiej brygady mają zostać przezbrojone w czołgi z Korei. Zastępują one stopniowo, używane obecnie, PT-91 Twardy.

Z okazji przybycia nowych wozów, generał brygady, Roman Brudło powiedział nam między innymi:

- Kolejne czołgi, które trafią do naszej brygady mają być coraz bardziej „polonizowane”. Ma się to odbywać etapowo. Docelowo produkcja tych wozów miałaby się odbywać w Bumarze Łabędy. Każdy jednak kolejny etap produkcji będzie był związany z dalszym unowocześnianiem tych wozów. Sam udział w budowie nowoczesnego czołgu daje olbrzymie doświadczenie dla wszystkich zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej. To choćby tworzenie nowych łańcuchów dostaw, wchodzenie w nowe technologie. A K2 to bardzo nowoczesny wóz, to jakby jeżdżący komputer. Fot. Marta Hajkowicz Ten czołg jakby „rozmawia” z załogą, komunikując swoje potrzeby oraz stan techniczny wozu. Doświadczenia czołgistów na Ukrainie bardzo wpływają na nasze koncepcje użycia wozów bojowych oraz ich wyposażenie. Wojnę na Ukrainie można obecnie porównywać do walk w I wojnie światowej. Wtedy też szukano rozwiązań, jak stagnację linii frontu zamienić w walki manewrowe. Pewnie więc ta sugerowana przeze mnie polonizacja K2 będzie polegała choćby na tworzeniu aktywnych systemów ochrony antydronowej. Czołg jest bowiem dużym celem dla dronów. Często zbyt łatwym. To trzeba zmieniać. Nie należy wykluczać, że przyszłością broni pancernej będą wozy bezzałogowe. Choć nawet wóz bezzałogowy musi być zdalnie obsługiwany przez człowieka. Serwisowanie też musi być obsługiwane przez operatorów. Podobnie uzupełnianie paliwa, pocisków. Trzeba też szukać rozwiązań, które by pozwalały zmniejszać ilość ofiar w walkach. Bo sprzęt zawsze można jakoś zastąpić, ale już ludzie i ich fachowość, to element najważniejszy. Szczególnie jeśli ich szkolenie jest bardzo żmudne i skomplikowane.

O walorach technicznych nowych pojazdów mówił nam dowódca batalionu, który będzie wyposażony w nowe K2, ppłk Przemysław Stański: