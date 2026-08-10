Przemek Zamojski mistrzem Polski

Elbląski koszykarz sięgnął po złoto w finałowym turnieju koszykówki 3x3, który w weekend odbył się w Katowicach. Przy okazji został MVP turnieju.

Przemek Zamojski, Adrian Bogucki, Marcel Ponitka i Adam Waczyński – tak wygląda skład drużyny Warsaw 3x3 Team I. Skład nieprzypadkowy, bo to przecież 3/4 reprezentacji Polski, która w czerwcu rywalizowała na Mistrzostwach Świata w Warszawie. Na Mistrzostwach Polski Adam Waczyński zajął miejsce Michała Sokołowskiego.

Już w sobotę (8 sierpnia) biało-czerwoni pokazali siłę wygrywając wszystkie mecze grupowe i zapewniając sobie bezpośredni awans do ćwierćfinału. W niedzielnej drodze po złoto Przemek Zamojski i spółka pokonali kolejno AB Legionowo Academy 21:7 (ćwierćfinał), Legię Lotto Warszawa 21:11 (półfinał). W finale doszło do spotkania dwóch reprezentacji. Finałowym rywalem pierwszego teamu Lotto była młodzieżowa reprezentacja Polski występująca pod szyldem Lotto Warsaw 3x3 Team II.

Po zaciętej i fizycznej walce wygrała pierwsza drużyna Lotto, młodszych kolegów pokonali 21:16. Zwycięzcy zainkasowali 15 tys. zł i kwalifikację na turniej World Tour w Macau.

Brązowy medal wywalczyli koszykarze Legia Lotto 3x3.