Puchar Polski pojechał do Lubina

Nie było niespodzianki w finale Pucharu Polski kobiet w piłce ręcznej. Obrończynie tytułu KGHM MKS Zagłębie Lubin pokonało w Elblągu MKS KRASOŃ Piotrcovię Piotrków Trybunalski 35:29, zgarniając trofeum po raz jedenasty w historii klubu.

Przypomnijmy, że po raz pierwszy w Elblągu zorganizowano Final Four Pucharu Polski Kobiet. Pierwszego dnia mistrzynie Polski pokonały Lublinianki 26:20, a Piotrcovia okazała się lepsza od Energi Start, wygrywając 32:27. W wielkim finale zmierzyło się zatem Zagłębie, które broniło tytułu, z Piotrkowiankami, które mają za sobą znakomity sezon.

Miedziowe rozpoczęły mecz od prowadzenie 2:0. Rywalki odpowiedziały trafieniem Patrycji Nogi, a gdy w 7. minucie rzut karny wykorzystała Romana Roszak, było 3:4. Dość niespodziewanie to Piotrkowianki przejęły inicjatywę na parkiecie, zdobyły cztery gole z rzędu i tablica wyników wskazywała 4:8. Przez kilka kolejnych akcji gole padały naprzemiennie, do stanu 7:10. Od 17. minuty Miedziowe zdominowały przeciwniczki, wykorzystując ich nieskuteczność, przeprowadzały kontrataki oraz kończyły swoje akcje ofensywne. Zagłębie rzuciło aż siedem bramek z rzędu i w 24. minucie było 15:11. Po ośmiu minutach niemoc drużyny Horaiu Pascy przerwała Romana Roszak, a wynik pierwszej połowy na 19:16 ustanowiła Daria Grobelna.

Po zmianie stron mistrzynie Polski podwyższyły prowadzenie do pięciu trafień. Chwilowy zryw rywalek skończył się na trzech bramkach z rzędu i tablica wyników wskazywała 23:21. Od 40. do 47. minuty Miedziowe znów był nie do przejścia, a ich seria zakończyła się na czterech golach. Podopieczne Bożeny Karkut miały już sześć bramek w zapasie i nie zamierzały na tym poprzestać. Piortkowianki walczyły jednak ambitnie, próbowały niwelować straty, jednak mistrz Polski regularnie trafiał do bramki. Ostatecznie spotkanie zakończyło się zwycięstwem KGHM MKS Zagłębie Lubin 35:29.

Niedzielny wynik oznacza, że Zagłębie zdobyło czwarty Puchar Polski Kobiet z rzędu, a jedenasty w historii klubu. Tym samym Miedziowe zrównały się na pierwszym miejscu historycznej klasyfikacji z PGE MKS El-Volt Lublin.

KGHM MKS Zagłębie Lubin - KRASOŃ MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski 35:29 (19:16)

KGHM MKS Zagłębie Lubin: Zima, Maliczkiewicz - Jakubowska 6, Fernandes 4, Cavo, Grzyb 8, Cesareo 2, Drabik 2, De Castro 4, Pietras, Piotrowska, Fraga 6, Kochaniak 2, Matieli 1, Jureńczyk.

KRASOŃ MKS Piotrcovia: Sarnecka, Cieślak - Gadzina 6, Noga 2, Szczukocka, Haric, Królikowska 2, Grobelna 4, Byzdra, Domagalska 4, Sobecka, Pankowska 1, Polańska 1, Masna, Roszak 9.