Punkt Silvantu na wyjeździe

Piłkarze ręczni Silvantu zremisowali w Czersku w regulaminowym czasie z tamtejszym MKS SPR Polska Handball 24:24. W rzutach karnych skuteczniejsi byli gospodarze, Elblążanie wywalczyli jeden punkt.

Przed meczem wydawało się, że faworytem do zwycięstwa jest elbląska drużyna. Po pięciu kolejkach zespoły dzieliło pięć punktów i cztery miejsca w I-ligowej tabeli. Czersk z wygranej cieszył się zaledwie raz, Elblążanie natomiast trzykrotnie.

Pojedynek od początku był wyrównany. Dla Silvantu bramki zdobywał Stanisław Gębala, a rzuty karne skutecznie egzekwował Adam Nowakowski i w 13. minucie było 6:6. W kolejnych akcjach na parkiecie dominowali gospodarze, którzy rzucili trzy bramki z rzędu. Ośmiominutową niemoc naszej drużyny przerwał Szymon Heyda i do ostatnich minut pierwszej połowy gole padały naprzemiennie. Wynik tej części meczu na 12:10 ustanowił Michał Ściesiński.

Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie. Gra nadal była zacięta i wyrównana, Elblążanie cały czas musieli gonić wynik. W końcu udało się zanotować skuteczną serię i w 40. minucie doprowadzić do remisu po 15. W kolejnych akcjach znów bliżej zwycięstwa był MKS, jednak przyjezdni kilkukrotnie wyrównywali. W 49. minucie tablica wyników wskazywała 20:20. Zawodnicy z Czerska ponownie odskoczyli, jednak w kolejnych akcjach zmuszeni byli grać w osłabieniu, co nasza drużyna wykorzystała zdobywając trzy bramki z rzędu. W 59. minucie gola na 23:24 zdobył Mikołaj Solecki i Silvant był bardzo blisko zgarnięcia trzech punktów. Rywal zdołał jednak zdobyć gola wyrównującego i o wygranej miały zadecydować rzuty karne. Pierwsza seria nie wyłoniła zwycięzcy, w drugiej skuteczniejsi okazali się zawodnicy MKS i to oni zgarnęli dwa punkty, Elblążanie natomiast jeden.

MKS SPR Polska Handball Czersk - Silvant Handball Elbląg 24:24 (12:10, k. 6:5)

Silvant: Plak, Kwiatkowski, Rybiński - Gębala 7, Nowakowski 6, Solecki 4, Ściesiński 3, Wocial 2, Heyda 2, Kwiatkowski, Radecki, Chodziński S., Łucyn, Bąkowski, Chodziński Sz., Stańczuk.

Kolejny mecz Silvant zagra w Elblągu 25 października z KS Tytani Wejherowo.