UWAGA!

----

Regaty na Zalewie Wiślanym

 Elbląg, Regaty na Zalewie Wiślanym
(fot. Jachtklub Elbląg)

W najbliższy weekend (16-17 sierpnia) w marinie Suchacz odbędą się regaty o Puchar Miasta Elbląga w formułach KWR oraz dziecięcy Żeglarski Puchar Żuław.

- Zapraszamy do naszego miasteczka regatowego już w sobotę (16 sierpnia) na godzinę 9 do Mariny Suchacz, gdzie wraz z zawodnikami będziecie mogli poczuć klimat żeglarskiego święta. Ponad 100 zawodników klas Optimist, KWW -17 klubów żeglarskich z Trójmiasta, Olsztyna, Tolkmicka, Iławy i innych pięknych miejsc. Zapraszamy elblążan na pyszną zupę rybną - informują organizatorzy.

 

Program

Sobota, Marina Suchacz

  • 8:00 – Otwarcie biura regat
  • 10:00 – Otwarcie regat
  • 10:20 – Odprawa kapitanów – klasa KWR/Open
  • 10:20 – Odprawa trenerów zawodników – klasa Optimist
  • 11:00 – Start do wyścigu KWR/Open
  • 11:00 – Start do I wyścigu Optimist 13:00 – Obiad (Optimist)
  • 13:00 – Obiad (KWR) 14:30 – Zakończenie regat KWR/Open
  • 20:00 – Rozpoczęcie wieczoru szantowego (Animacje dla rodzin w Marinie Suchacz przez cały dzień)

 

Niedziela

  • 10:00 – Odprawa trenerów i zawodników
  • 10:00 – Start wyścigów
  • 13:30 – Obiad (Optimist)
  • 16:00 – Zakończenie regat Optimist

 

Klasy: Optimist C D – cykl Żeglarski Puchar Żuław KWR i OPEN – cykle: Puchar Zalewu Wiślanego oraz Puchar Bałtyku Południowego

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

oprac. red

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Sport

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 