Regaty na Zalewie Wiślanym

W najbliższy weekend (16-17 sierpnia) w marinie Suchacz odbędą się regaty o Puchar Miasta Elbląga w formułach KWR oraz dziecięcy Żeglarski Puchar Żuław.
- Zapraszamy do naszego miasteczka regatowego już w sobotę (16 sierpnia) na godzinę 9 do Mariny Suchacz, gdzie wraz z zawodnikami będziecie mogli poczuć klimat żeglarskiego święta. Ponad 100 zawodników klas Optimist, KWW -17 klubów żeglarskich z Trójmiasta, Olsztyna, Tolkmicka, Iławy i innych pięknych miejsc. Zapraszamy elblążan na pyszną zupę rybną - informują organizatorzy.
Program
Sobota, Marina Suchacz
- 8:00 – Otwarcie biura regat
- 10:00 – Otwarcie regat
- 10:20 – Odprawa kapitanów – klasa KWR/Open
- 10:20 – Odprawa trenerów zawodników – klasa Optimist
- 11:00 – Start do wyścigu KWR/Open
- 11:00 – Start do I wyścigu Optimist 13:00 – Obiad (Optimist)
- 13:00 – Obiad (KWR) 14:30 – Zakończenie regat KWR/Open
- 20:00 – Rozpoczęcie wieczoru szantowego (Animacje dla rodzin w Marinie Suchacz przez cały dzień)
Niedziela
- 10:00 – Odprawa trenerów i zawodników
- 10:00 – Start wyścigów
- 13:30 – Obiad (Optimist)
- 16:00 – Zakończenie regat Optimist
Klasy: Optimist C D – cykl Żeglarski Puchar Żuław KWR i OPEN – cykle: Puchar Zalewu Wiślanego oraz Puchar Bałtyku Południowego
Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie