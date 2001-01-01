Regaty na Zalewie Wiślanym

- Zapraszamy do naszego miasteczka regatowego już w sobotę (16 sierpnia) na godzinę 9 do Mariny Suchacz, gdzie wraz z zawodnikami będziecie mogli poczuć klimat żeglarskiego święta. Ponad 100 zawodników klas Optimist, KWW -17 klubów żeglarskich z Trójmiasta, Olsztyna, Tolkmicka, Iławy i innych pięknych miejsc. Zapraszamy elblążan na pyszną zupę rybną - informują organizatorzy.